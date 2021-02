Brooklyn dokončal svojo najdaljšo neporaženo gostujočo turnejo

New Orleans po zaostanku za 24 premagal Boston



Denver neuspešen v Atlanti

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Brooklyna so ponoči v gosteh premagali Los Angeles Clippers s 112:108 in dokončali največji uspeh v klubski zgodovini.Mrežice so namreč po zaslugi te zmage dobile vseh pet zaporednih gostovanj in zabeležile svojo najdaljšo neporaženo gostujočo turnejo. Po vrsti so premagale Golden State, Sacramento, Phoenix, LA Lakers in LA Clippers, to je bila njihova šesta zaporedna zmaga in 20. v sezoni.Brooklyn je moral za zmago garati do zadnje sekunde. V četrto četrtino je vstopil s prednostjo 10 točk (89:79), vendar pa so gostitelji 28 sekund pred koncem izenačili na 108:108. Nato je v napadu uspešno posredoval, na drugi strani pa so sodniki dosodili osebno napako. Zmago je s prostima metoma potrdil prvi strelec tekme»Še vedno rastemo, a to je bila dobra gostujoča turneja. Odkar sem prišel v klub, igramo trdo in pametno. Imeli smo čas za analizo stvari in zato igramo bolje,« je dejal Harden, ki je tekmo končal s 37 točkami, 11 skoki in 7 asistencami.Pri gostih je poleg njega strelsko izstopal šez 28 točkami, DeAndre Jordan pa se je izkazal s 13 točkami in 11 skoki.Pri Los Angelesu sta bila najučinkovitejša glavna zvezdnikas 34 točkami in Kawhi Leonard z 29 točkami.Večer v ligi NBA se je začel z velikim preobratom v New Orleansu, kjer so Pelikani proti Bostonu izničili 24 točk zaostanka in po podaljšku zmagali s 120:115.Boston je imel na gostovanju še v tretji četrtini vse v svojih rokah in vodil z 79:55, nato pa so domačini v zadnjih 12 minutah dosegli 34 točk.je 6,9 sekunde pred koncem zadel oba prosta meta za 108:106, Kelte pa je rešilV podaljšku so bili domači boljši z 12:7 in tako dokončali velik povratek.Pri Pelikanih je bil prvi strelecs 33 točkami, Zion Williamson je dodal 28 točk,pa 17.Pri Keltih je bil najbolj razpoložen Jayson Tatum z 32 točkami,jih je dodal 25.Košarkarji Denverja so na gostovanju v Atlanti doživeli 14. poraz sezone (115:123).Za zmago gostiteljev je imel največ zaslugs 35 točkami in 15 asistencami. Iz igre je zadel 10 izmed 19 metov, na črti prostih metov pa je v 13 poskusih zgrešil le dvakrat.Pri Denverju jedosegel 30 točk,je zadel vse štiri trojke in vknjižil 16 točk,pa je bil v 31 sekundah brez učinka.New Orleans Pelicans - Boston Celtics 120:115 *po podaljšku (Ingram 33, Williamson 28; Tatum 32, Brown 25)Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 101:117 (Sexton 27, Allen 26; Gilgeous-Alexander 31, Horford 16)New York Knicks - Minnesota Timberwolves 103:99 (Randle 25, Barrett 21; Towns 27, Rubio 18)Orlando Magic - Detroit Pistons 105:96 (Vučević 37, Fournier 29; Grant 24, Jackson 17)Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 110:103 (VanVleet in Siakam po 23; Simmons 28, Embiid 25)Atlanta Hawks - Denver Nuggets 123:115 (Young 35, Capela 22; Murray 30, Campazzo 16, Čančar brez učinka v 31 sekundah)Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets 108:112 (George 34, Leonard 29; Harden 37, Irving 28)Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 128:115 (Antetokounmpo 38, Middleton 32; Haliburton 23, Jeffries 18)