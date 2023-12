V Tivoliju brez senzacije: Novomeščani brez možnosti proti Olimpiji

Košarkarji Cedevite Olimpije so na krilih naveze Karlo Matković - Jaka Blažič - Dewayne Stewart dobili slovenski derbi v ligi Aba. Vknjižili so sedmi par točk na zadnjih osmih tekmah v regionalnem tekmovanju ter Krki prizadejali jubilejni deseti poraz. Matković je tekmo končal s 23 točkami (met iz igre 10:15), 9 blokadami in 8 skoki (indeks 34). Blažič je dosegel 21 točk (trojke 3:4), Stewart pa 19 (met iz igre 7:12). Skupaj so dosegli 63 točk Cedevite Olimpije in bili najbolj zaslužni, da Novomeščani niso niti enkrat vodili ali resneje ogrozili zmage domačih.

Krka je imela 19 skokov več od tekmeca, vsi njeni igralci so se že v prvem polčasu vpisali med strelce (na koncu je največ točk dosegel Isaiah Cousins 17), vendar pa so zadeli zgolj dve trojki, imeli le 8 podaj ter metali 41-odstotno proti 50% Ljubljančanov. Cedevita Olimpija bo letos igrala še štiri tekme. Dve v evropskem pokalu (Bešiktaš, Prometej) in dve v ligi Aba (Cibona, Mega), Krko pa v regionalnem tekmovanju čakata Borac in FMP ter Ilirija v državnem prvenstvu.