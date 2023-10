Cedevita Olimpija prejela grdo zaušnico v Beogradu, tudi Krka nekonkurenčna

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 2. krogu lige Aba izgubili s Crveno zvezdo z 51:94 (11:19, 25:50, 33:77). Tudi z drugega gostovanja ta teden so se vrnili z visokim porazom. V uvodnem krogu evropskega pokala so v Izraelu izgubili s 27 točkami razlike, v drugem nastopu v ligi Aba pa jih je Crvena zvezda premagala za 43 točk.

Skrb vzbujajoči so podatki, da je Cedevita Olimpija v prvem delu zmogla komaj sedem košev iz igre, zadela je vsega eno trojko iz desetih poskusov, v 20 minutah je zbrala tri podaje in imela 28-odstotni met iz igre. Posledično je bila razlika ob odmoru že 25 točk. V drugem polčasu se slika na parketu ni spremenila. Crvena zvezda je do konca zadela 14 trojk, vsi njeni igralci so se vpisali med strelce, Cedevita Olimpija pa je tekmo končala s tremi trojkami, osmimi podajami ter 21 izgubljenimi žogami.

Olimpija je bila jalova v Beogradu. FOTO: ABA

Amadou Sow je za Ljubljančane dosegel 19 točk, pri domačih pa je bil med najbolj izstopajočimi posamezniki slovenski reprezentant Mike Tobey s 13 točkami in 8 skoki. Ljubljančani bodo ta teden gostili Juventut v evropskem pokalu (sreda, 18.30) ter Split v regionalnem tekmovanju (sobota, 15.00).

Krka izgubila za 40 točk proti prvakom

Košarkarji Krke so pričakovani visoko izgubili doma proti Partizanu s 56:96 (11:16, 22:45, 42:68). Po odličnem startu v novo sezono, zmago v uvodnem kolu pri FMP in dvema zanesljivima uspehoma v ligi Nova KBM, Krka v drugem krogu regionalnega tekmovanja ni bila kos evroligaški zasedbi Željka Obradovića. V nabito polni dvorani v Novem mestu je izgubila s 40 točkami razlike. Partizan je bil premočan tekmec za varovance Gašperja Okorna, ki so v prvem polčasu dosegli zgolj 22 točk ob 27-odstotnem metu iz igre.

Krka je bila nemočna proti Partizanu. FOTO: Robi Verbajs/ABA

V nadaljevanju so gostje malce popustili v obrambi, hkrati se je pritiska otresla tudi Krka, tako da je bila vsaj tretja četrtina kolikor toliko izenačena (20:23). Pri Krki sta po 16 točkah dosegla Jairus Hamilton in Miha Cerkvenik, za aktualne prvake lige Aba pa jih je največ zbral Aleksa Avramović – 15. Krka bo prihodnjo soboto gostovala pri Budućnosti, naslednjo domačo tekmo pa bo igrala 21. oktobra proti Zadru.

Izidi:

Petek:

Split – Igokea 90:95 (18:20, 49:41, 68:66)

Mega – Borac 89:90 (25:24, 57:52, 77:75)

Sobota:

Mornar – Budućnost 61:87 (15:20, 36:44, 52:61)

Nedelja:

Krka – Partizan 56:96 (11:16, 22:45, 42:68)

Crvena zvezda – Cedevita Olimpija 94:51 (19:11, 50:25, 77:33)

Ponedeljek:

18.00 Studentski centar – Zadar

20.00 Cibona – FMP