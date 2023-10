Najtežji možni srbski test za Ljubljančane in Novomeščane

V nadaljevanju preberite:

Po tesnih zmagah nad FMP in Mego v uvodnem kolu lige ABA je pred košarkarji Krke in Cedevite Olimpije precej težji srbski izziv. Pravzaprav najtežji možni proti finalistoma prejšnje sezone, ki imata bogato politično podporo in ob mecenstvu državnih podjetij vse višja proračuna. Jutri ob 16. uri bo v Novem mestu gostoval branilec naslova Partizan, Ljubljančani pa se bodo ob 19.45 pomerili s Crveno zvezdo v Beograjski areni.

O razmerjih moči veliko povedo že podatki o najbolje plačanih košarkarjih evrolige, na katerem najdemo košarkarje obeh beograjskih moštev, katera dva izstopata? Oba kluba sta nasploh s finančnega vidika pustila regionalne izzivalce daleč zadaj in dodatno nadgradila svoj kader, kako? Kaj pred težkima nalogama menita trenerja Krke in Cedevite Olimpije?