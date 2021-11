Cedevita Olimpija v Podgorico po zadoščenje za stožiški poraz

V nadaljevanju preberite:

Po zanimivem rezultatskem vzorcu so se košarkarji Cedevite Olimpije lotili nove sezone. V ligi ABA so najprej dosegli dve zmagi, nato nanizali tri poraze in slednjič še tri zmage, v evropskem pokalu pa so začeli z uspehoma nad Gran Canario in Bourgom ter nadaljevali z zdrsoma proti Bursasporu in Ulmu. Če bi ostali zvesti regionalnemu ritmu 2-3-3 tudi na širši mednarodni sceni, se jim torej ob drevišnjem gostovanju v Podgorici ob 19. uri ne obeta veliko dobrega, še posebej, ker so z Budućnostjo pred tremi tedni izgubili dvoboj lige ABA v Stožicah. A tudi Črnogorci imajo precejšnje težave. Kaj lahko pričakujemo?