Curry bi se lahko vrnil šele za tekme končnice

Sloviti ameriški košarkar Stephen Curry je na sredini domači tekmi Golden Stata proti Bostonu že v drugi četrtini zapustil igrišče po poškodbi levega stopala. Ameriška medija The Athletic in ESPN poročata, da se bo prvi zvezdnik ekipe bojevnikov na igrišče vrnil šele sredi aprila, ko se bo začela končnica v ligi NBA. Štiriintridesetletni Curry se je poškodoval po trku z branilcem Bostona Marcusom Smartom. Glavni trener kalifornijske ekipe Steve Kerr je po tekmi ostro napadel Smarta zaradi nevarne in umazane igre, Curry pa mu je po bližnjem srečanju prav tako namenil nekaj besed.

The Athletic poroča, da Curry ni utrpel hujše poškodbe, a ga čaka vsaj enomesečno okrevanje. Curry je bil v letih 2015 in 2016 izbran za najbolj koristnega igralca (MVP), z Goden Statom pa je v letih 2015, 2017 in 2018 slavil končno zmago v ligi NBA.

V tej sezoni je do poškodbe v povprečju dosegal 25,5 točke, 6,3 podaje in 5,2 skoka na tekmo. Golden State je trenutno na tretjem mestu v zahodni konferenci z razmerjem zmag in porazov 47-23. Pred kalifornijsko ekipo sta Phoenix (56-14) in Memphis (48-22).