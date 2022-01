Dajte žogo Luki: Dončić do rekorda sezone, na koncu še odločil tekmo

V dallaškem American Airlines Centru je bilo napeto do zadnjih sekund, Toronto Raptors, ki že lep čas igrajo brez nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Gorana Dragića, so z metom za tri točke svoje prve violine Freda VanVleeta celo povedli s 96:95 manj kot dve minuti pred koncem, nato pa je na sceno stopil Luka Dončić. Na koncu se je ustavil pri za aktualno sezono rekordnih 41 točkah (met 13:24, za tri 3:8), Kanadčane je pokopal najprej s polaganjem, nato pa še z metom za tri točke. Kristaps Porzingis je s črte prostih metov le še potrdil četrto zaporedno zmago, ki je bila tudi okrogla 10. na zadnjih 11 tekmah.

Dončiću so tokrat tri asistence ob 14 skokih zmanjkale do novega trojnega dvojčka, čeprav mu je trener gostov Nick Nurse tudi tokrat namenil tesno pokrivanje s pogostim podvajanjem. Prvi strelec Toronta je bil z 20 točkami Pascal Siakam, ki je s soigralci tudi ob polčasu zaostajal le za točko (54:55), po prvi četrtini so sicer Raptors, ki so tako kot Mavericks enkrat osvojili naslov v ligi NBA, dosegli kar 31 točk in vodili za štiri (31:27), prevladovali so predvsem pod košem, od koder so le v prvih 12 minutah skozi obroč Dallasa poslali žoge za skupno kar 26 točk.

Besedni dvoboj Dončića in Nursa

Teksašani so v zadnjo četrtino vstopili s sedmimi točkami naskoka, a je bilo napeto do zadnjega piska sirene. To je že samo po sebi velik uspeh za Toronto, v čigar rotaciji je bilo tudi tokrat zgolj sedem košarkarjev, VanVleet je zadel le štirikrat iz igre, a imel v rokah tudi priložnost, da Raptors spet povede v vodstvo v zadnjih sekundah, a je z novim metom z razdalje zgrešil. Dvoboj je prvi strelec Kanadčanov sklenil z 18 točkami, OG Anunoby jih je dodal 20.

Mavericks so tekmecem na zadnjih 10 tekmah dovolili v povprečju le 94,5 točke in imajo najboljši obrambni učinek, tako imenovani defensive rating, v ligi (98). Sledi dvoboj s Phoenix Suns, vodilno ekipo lige in lansko finalistko, ki je na zadnjih osmih medsebojnih tekmah nerešljiva uganka za Dallas.

Na tekmi so statistiki našteli kar 22 izmenjav v vodstvu, poleg Dončića pa sta se izkazala še Porzingis (18 točk) in Tim Hardaway mlajši (16), omenjeni trio je v prvem polčasu dosegel 47 od 55 točk domačega moštva. Jalen Brunson, ki se poteguje za nagrado najboljšega šestega moža lige, je vnovič začel tekmo in se tokrat zadovoljil z osmimi točkami, štirimi asistencami, tremi skoki, eno ukradeno in izgubljeno žogo.

»Še naprej moram zaupati mojemu metu. Naša obramba je bila izvrstna in v napadu si delimo žogo ... Obramba je bila ključna. Mislim, da igramo obrambo kot ekipa in to nam prinaša zmage,« je dejal Dončić, ki si je s trenerjem gostov izmenjal tudi nekaj precej sočnih besed, januarja ponaša s povprečjem 9,6 asistence na tekmo. Tokrat je za vzdihe s tribun in pred TV-zasloni poskrbel s prekrasnim alley-oopom do Doriana Finneyja-Smitha.