Dončić je izgubljal žoge, Dallas pa pomembno zmago v New Orleansu

Pred tremi dnevi so v Smoothie King Centru v New Orleansu prepričljivo slavili košarkarji Dallasa, tokrat je bila slika ravno obratna. Luka Dončić ni bil razpoložen, iz igre je zadel le pet od 16 metov, tudi gostje iz Dallasa pa posledično niso imeli možnosti. Po treh četrtinah je bila tekma odločena, končni rezultat pa 131:110.

Tekma je štela tudi za pokalno tekmovanje, Dallas je izgubil svojo drugo od treh tekem, ki štejejo za turnir in ima le še minimalne možnosti, da se prebije iz skupine. Tokrat jim nič ni šlo po načrtih, na čelu z Dončićem so tekmo že začeli slabo, ključne so bile izgubljene žoge. Kar 20-krat so po napaki Dallasa tekmeci stekli v hiter protinapad in iz njih dosegli 31 točk, s katerimi so prišli do neulovljive razlike kljub odsotnosti CJ McColluma.

Dončić je zadnjo četrtino presedel na klopi, 16 točkam je dodal le po dva skoka in asistenci, izgubil pa je kar osem žog. Tekma za pozabo zanj in za Dallas, a na srečo si v ligi NBA sledijo v hitrem ritmu. »Tekma je bila slaba, nismo imeli prave energije, izgubljali smo žoge in slabo igrali v obrambi. Z agresivno obrambo so nam povzročali veliko težav, hitre protinapade pa je težko braniti. Na srečo že kmalu sledi nova tekma, iz te pa upam, da se bomo čim več naučili,« je po tekmi ocenil trener Dallasa Jason Kidd.

Najboljša strelca New Orleansa sta bila Brandon Ingram in Jordan Hawkins s po 25 točkami, pri Dallasu sta jih Kyrie Irving in Tim Hardaway Jr. dosegla po 17. Dallas naslednja tekma čaka že v noči na četrtek, gostovali bodo v Washingtonu, kjer bodo imeli proti najslabšemu moštvu v ligi dobro priložnost, da takoj odgovorijo z zmago.