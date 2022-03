Dallas in Luka Dončić rušita tekmece kot domine

Slovenski sobotni dan v dvorani American Airlines Center je zaradi lažje poškodbe izpustil, davi pa je v velikem slogu Dallas popeljal do jubilejne 40. zmage v sezoni proti neposrednemu tekmecu za četrto mesto v zahodni skupini. Pri zmagi 111:103 je 23-letni Ljubljančan v 38 minutah dosegel 35 točk (met 12:23, za tri 5:11), 17 skokov in sedem asistenc, s čimer je bil prepričljivo prvi mož dvoboja. Med odmorom je statistiko »oplemenitil« še s 13. tehnično napako v sezoni.

Gostje so bili vso tekmo v zaostanku in se šele v končnici približali Teksašanom, ki jih je morebitnega srhljivega konca rešil kar Utahov prvi zvezdnik Donovan Mitchell. Pri izidu 103:97 je poldrugo minuto pred koncem zgrešil dva prosta meta in dvoboj končal s17 točkami. Prvi strelec Utaha je bil Bojan Bogdanović z 21 točkami. Hrvat je ujel strelsko formo, saj je v nedeljo v Oklahomi postavil klubski rekord z enajstimi trojkami. Francoz Rudy Gobert, s katerim je imel Dončić nekaj tesnejših dvobojev, je zbral 12 točk in 13 skokov.

»Tekma je bila pomembna, zato je bilo nekaj živčnosti," je za spletno stran ESPN dejal Dončić, ki se je spotaknil ob Goberta v tretji četrtini. Ljubljančan je sprva menil, da je šlo za namerno spotikanje, a je pregled posnetka pokazal, da je do stika prišlo naključno.

Dallas bo niz štirih domačih tekem končal jutri proti New Yorku, nato ga čaka pet gostovanj.

Pri Dallasu, pri katerem je počival Jalen (lažja poškodba stopala) sta Dončiću sledila še Spencer Dinwiddie, ki je ob 23 točkah zadel pet trojk, in Dorian Finney-Smith z 21 točkami.

Jokićev 18. trojni dvojček

Dallas ima v boju za četrto mesto en poraz več od Utaha in zmago več od Denverja. Finalist zahodne konference pred dvema sezonama je do 39. zmage prišel na domačem parketu. S 131:124 je premagal Golden State. Za Denver je znova blestel srbski center Nikola Jokić, ki je z 32 točkami, 15 skoki in 13 podajami dosegel 18. trojni dvojček sezone. Golden State je igral brez prvega zvezdnika Stephena Curryja, ki je počival, manjkala sta tudi Klay Thompson in Andrew Wiggins.

Na preostalih tekmah preteklega večera je Philadelphia zabeležila že peto zmago v nizu, odkar se je moštvu priključil James Harden iz Brooklyna. Pri zmagi s 121:106 nad Chicagom je Harden dosegel 16 točk in 14 podaj, Joel Embiid pa kar 43 točk. Tako je že desetič v tej sezoni presegel mejo 40 točk.

Košarkarji Miamija so s 123:106 odpravili Houston, Detroit je s 113:110 premagal Atlanto, medtem ko se je legendarni trener Gregg Popovich izenačil z Donom Nelsonom na vrhu večne lestvice trenerjev s 1335 zmagami. Njegov San Antonio je s 117:110 premagal Los Angeles Lakers. Ti igrajo brez LeBrona Jamesa, ki ima poškodovano koleno.