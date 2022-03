Dallas na Dončićev pogon zdaj lovi tretji Golden State

Dallas in Luka Dončić sta naredila še en velik korak proti četrtemu mestu in prednosti domačega terena v izločilnem delu NBA. Doma je premagal neposrednega tekmeca za četrto mesto Utah s 114:100, prvi košarkar dvoboja pa je bil 23-letni Ljubljančan z 32 točkami (met iz igre 11:21, za tri 4:7), dodal je še 10 skokov in pet asistenc v 33 minutah. Odlična sta bila tudi Reggie Bullock s 23 točkami in sedmimi trojkami ter Jalen Brunson z 22 točkami, 10 skoki in petimi podajami. Pri gostih ni bilo posebej razpoloženega košarkarja, Rudy Gay je dosegel 18 točk, medtem ko je najboljši igralec gostov Donovan Mitchell zmogel le 12 točk.

Dallas je trenutno na četrtem mesto v zahodni konferenci in je le še dve zmagi za Golden Statom, ki je izgubil v Washingtonu. Moštvo iz San Francisca je brez Stephena Curryja v krizi, zato bi ga Dallas lahko ujel in se tako izognil morebitnem enakemu izkupičku z Utahom, ki bi v primeru istega števila zmag v medsebojnem dvoboju na izločanje imel prednost domačega igrišča, zaradi divizijskega naslova. Utah je trenutno na vrhu severozahodne divizije.

Goran Dragič (desno) je v Brooklynovem porazu proti moštvu Charlotte igral pol ure. FOTO: Vincent Carchietta/Usa Today Sports

Brooklyn z Goranom Dragićem je ob prvi domači tekmi v sezoni Kyrieja Irvinga izgubil proti Charlottu s 110:119. Najboljši igralec tekme je bil LaMelo Ball, ki je 18 od 33 točk dosegel v tretji četrtini, ki jo je Charlotte dobil s 37:29. Dragić je v pol ure zbral 7 točk, 6 skokov in 6 podaj, ukradel je dve žogi, a zgrešil vse štiri mete izza črte.

Motivirani Irving ni imel strelske dnevne forme (6:22 iz igre) in je dosegel 16 točk ter dodal še 11 asistenc. Vidno utrujeni Kevin Durant je dosegel 27 točk, 8 skokov in 7 podaj. Izkazal se je center Andre Drummond z 20 točkami in 17 skoki.

»Do šestih zjutraj nisem mogel zaspati. Končno sem lahko igral na domači tekmi, a mi ni šlo po načrtu, met ni stekel,« je povedal Irving.

New Orleans je v boju za 9. mesto v zahodni konferenci premagal LA Lakerse s 116:108, kljub zaostanku 23 točk v drugi četrtini.