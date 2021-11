Dallas ugiba o vrnitvi Luke Dončića

V pisani paleti šestih tekem košarkarskega večera v ligi NBA sta bila aktivna tudi kluba s slovenskima košarkarjema. Toda niti Gorana Dragića po odločitvi trenerja pri Torontu niti Vlatka Čančarja zavoljo poškodbe pri Denverju tokrat ni bilo na igrišču.

Dragićevi soigralci so gladko izgubili pri Utahu (103:119), Čančarjevo moštvo pa doma s Philadelphio (89:103). Novi izziv pa bo v prihajajočem večeru oz. noči po srednjeevropskem času pred Dallasom, saj igra to moštvo v tem tednu brez poškodovanega prvega asa, 22-letnega Luke Dončića. Tokrat je pred Dallasom gostovanje v Phoenixu, na uradni klubski strani pa so v pričakovanju te tekme zapisali, da nastop slovenskega zvezdnika še ni zanesljiv.

Junak zadnjega večera v ligi NBA pa je bil Steph Curry. Zbral je kar 40 točk za novo zmago Golden Stata, tokrat proti Clevelandu (104:89), to pa je v 15 tekmah že 13. uspeh sezone Curryjevega moštva.