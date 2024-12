Dallas v napeti končnici do preobrata in vozovnice za Las Vegas

Košarkarji Dallas Mavericks so si z zmago s 121:116 nad Memphis Grizzlies v severnoameriški ligi NBA priigrali četrtfinale pokala v Las Vegasu. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić je pred domačimi navijači dosegel 37 točk, Spencer Dinwiddie in P.J. Washington ml. pa sta v zadnjih minutah zadela za tri in pomagala Dallasu do velikega preobrata.

Košarkarji Dallasa so namreč proti Memphisu zaostajali za 15 točk, na koncu pa so se veselili pomembne zmage, ki jim je prinesla tudi vstopnico za četrtfinale pokala NBA.

Prvo ime domače ekipe je bil tudi tokrat Dončić, ki je 37 točkam, od tega jih je 24 dosegel v prvem polčasu, dodal še 12 skokov ter po štiri podaje in ukradene žoge. Kljub temu je Dallas zgrešil vseh sedem trojk v tretji četrtini ter v tem delu igre izgubil deset žog, skupno pa kar 25, ob tem so domači košarkarji zgrešili 14 prostih metov.

Takšna statistika je presenetila tudi Dončića. »Še nikoli nisem videl, da bi ekipa zgrešila 14 prostih metov, izgubila 25 žog in nato dobila tekmo,« je po tekmi z glavo zmajeval slovenski zvezdnik.

»To je res redkost. Tudi sam moram več delati na prostih metih,« je dodal Dončić ter o tekmi še dejal: »Na tako tesnih tekmah je treba vztrajati pri svoji igri. Imeli smo dober skok, dobro smo opravljali obrambne naloge. To je bil ključ do zmage. Nikoli se nismo predali.«

Mavericks so potrebovali ne le zmago, temveč tudi pomoč preostalih ekip na zadnji večer skupinskih tekem, da so na zahodu prišli do posebnega povabila za nastop v Las Vegasu, kjer bo zaigralo osem najboljših ekip lige ta čas.

Ja Morant je v zadnji četrtini dosegel 15 točk. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports Via Reuters Con

Čeprav so še dobre tri minute in pol pred koncem tekme gostitelji zaostajali s 103:111, jim je nato uspel delni izid 16:3 po dveh trojkah Dinwiddieja in eni Washingtona. Slednji je tekmo končal z 18 točkami, Dereck Lively II s 17 ter z 11 skoki, Dinwiddie pa je k zmagi Dallasa, peti zaporedni ter skupno deveti na zadnjih desetih tekmah, dodal 16 točk.

Grizliji pa so kljub 31 točkam Jaja Moranta, od tega jih je 15 dosegel v zadnji četrtini, po porazu ostali brez nadaljnjega boja v pokalu NBA.

Naslednja tekma Dallasa čaka v četrtek, ko bo gostoval pri Washington Wizards, ki so tokrat s 87:118 visoko izgubili na gostovanju v Clevelandu in doživeli še 15. poraz v nizu. Zmagali so tudi Denver Nuggets, pri katerih pa je Slovenec Vlatko Čančar poškodovan. Zlata zrna so na krilih 38 točk Nikole Jokića s 119:115 premagala Golden State Warriors.