Ob vrnitvi je Dončić s 36 točkami zrežiral novo zmago Dallasa

Na zadnjih devetih tekmah je Dallas izgubil le enkrat in moč ekipe v vzponu je občutil tudi Portland. Jason Kidd je v postavi pozdravil povratnika Luko Dončića, ki je bil s 36 točkami glavni mož Dallasa ob zmagi s 137:131. Počivali so Kyrie Irving, Klay Thompson in Dereck Lively.

Dončić se je na parket vrnil po petih izpuščenih tekmah. FOTO: Soobum Im/AFP

Hud ritem tekem se Dallasu pozna, trojica nosilcev igre je bila načeta in je bolj kot ne preventivno pristala med neaktivnimi igralci, zato pa se je v kader vrnil Dončić in pokazal, da je poškodba zapestja preteklost. Dosegel je 36 točk, iz igre je zadel 15 od 24 metov, od tega štiri od desetih za tri točke. Ob tem je soigralcem podelil še 13 asistenc, pobral sedem skokov ter trikrat ukradel žogo.

Kljub odličnemu večeru Dončića se je Portland dobro upiral vse do konca tekme, na kateri se obrambi nista izkazali, po izenačenju na 127 pa je Dallas prevzel pobudo in tudi na krilih mirne igre Dončića prišel do zanesljive zmage, četrte v nizu. Odsotnost dveh članov prve peterke (Irving, Thompson) je najbolje izkoristil Quentin Grimes, z 28 točkami je odigral najboljšo tekmo, odkar je poleti prišel v Dallas. Cela začetna peterka Jasona Kidda je zabeležila vsaj 10 točk.

Dallas naslednji dvoboj čaka v noči s torka na sredo, ko bodo gostil Memphis (14-7), ki je na lestvici zahoda tretji po zmagi proti Indiana Pacers (9-12) s 136-131. Tudi Memphis se, podobno kot Dallas, zelo dobro kosa z nenehno odsotnostjo članov udarne postave zaradi težav s poškodbami.