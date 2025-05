Denver na odmor poslal tudi drugo moštvo iz Los Angelesa

Denver je s prepričljivo predstavo v odločilni sedmi tekmi 1. kola končnice lige NBA premagal Los Angeles Clippers. Na prvi oviri se je tako končala sezona tudi za drugo moštvo in kalifornijskega košarkarskega središča, kjer bodo imeli res dolg odmor do naslednje sezone.

Pri gostiteljih je kar šest igralcev doseglo 16 točk ali več, med njimi pa ni bil najučinkovitejši prvi mož Nikola Jokić. Srbski orjak je bil sicer blizu trojnemu dvojčku, 16 točk, 10 skokov, osem podaj, a sta bila najbolj učinkovita Aaron Gordon z 22 točkami in Christian Braun z 21. Pri gostih je bil pričakovano najboljši strelec Kahwi Leonard z 22 točkami.

Razpoloženi Aaron Gordon je bil najboljši strelec Denvwerja v odločilni sedmi tekmi prvega kola končnice. FOTO: Ron Chenoy/Imagn Images Via Reuters Connect

Dvome o zmagovalcu so košarkarji Denverja razblinili v tretji četrtini, ko so z delnim izidom 17:0 ušli tekmecem in četrtino zaključili s prednostjo 27 točk. Najvišja prednost v drugem polčasu, devet minut pred koncem, je znašala 35 točk.

Denver se bo v 2. kolu končnice pomeril z najboljšim moštvom prvega dela tekmovanja Oklahomo. V noči na ponedeljek bo znan tudi zadnji polfinalist v zahodni konferenci. Houston in Golden State sta v zmagah izenačena (3:3). Zmagovalca čaka Minnesota, ki je v prvem kolu izločila Los Angeles Lakers z Luko Dončićem s 4:1 v zmagah.

Na vzhodu bo v noči na ponedeljek že prva tekma drugega kola med Clevelandom in Indiano. Drugi par je Boston – New York.