Dinozavri lomastili po Brooklynu, zmaj Dragić iz igre zadel le enkrat

Motiva Goranu Dragiću proti ekipi, ki mu je brezčutno vzela skoraj ves redni del sezone 2021/22, nato pa ga prepustila na milost ali nemilost San Antonio Spurs, ni manjkalo, a brez trenerja Steva Nasha in prvega zvezdnika Kevina Duranta so košarkarji Brooklyn Nets boleče izgubili na domačem parketu. Dragić je na drugi tekmi za svoj novi klub v 17 minutah zbral šest točk v 17 minutah (met iz igre 1:5), dodal je še 4 skoke, 2 asistenci in 4 izgubljene žoge.

Največje preglavice je Newyorčanom pred drugo zaporedno tekmo z istim tekmecem, tokrat v Torontu, povzročal Scottie Barnes, ki je 28 točkam za dvojni dvojček dodal še 16 skokov ter 4 asistence. Zadel je prvih 11 metov, s 16 skoki je tudi postavil osebni rekord sezone. Toronto je nato na ponižanji s Charlottom in Atlanto odgovoril z lastnim »lomastenjem« po dvorani nemočnega tekmeca, ki mu je na sedmem mestu lestvice vzhodne konference tudi uspel pobegniti.

»Res smo bili osredotočeni. Želeli smo si zgolj odgovoriti po tistih tekmah in nocoj smo res morali pokazati pravi obraz,« je dejal Barnes, ki do polčasa ni zgrešil nobenega meta (10:10). Zadnji novinec s tovrstnim dosežkom (10 ali več metov) je bil Derrick Rose leta 2009, je poročal Elias Sports Bureau. Toronto je vodil tudi že za 39 točk, Precious Achiuwa jih je zbral 20 ob 8 skokih, tako da se odsotnost prvega zvezdnika ekipe Freda VanVleeta (bolečine v kolenu) ni prav nič poznala, Malachi Flynn je na njegovem položaju dosegel 18 točk.

Tokrat več kot 1000 navijačev

Dobre novice za Brooklyn prinaša zdravstveno stanje Duranta, ki naj bi izpustil le še nocojšnji obračun v Torontu, potem ko je izpustil že zadnjih 20 tekem zaradi težav s kolenskimi vezmi. Pred tekmo je trener Brooklyna, sicer Kanadčan Steve Nash, moral zapustiti prizorišče zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom, manjkala sta tudi Kyrie Irving, ki mu trenutni ukrepi v New Yorku zaradi necepljenosti kljub določenim sprostitvam kot zaposlenemu v zasebnem sektorju še naprej ne dovoljujejo vstopa v dvorano, in zvezdniška okrepitev Ben Simmons. Tekmo je vodil Nashev pomočnik Jacque Vaughn.

»Upajmo, da so naši fantje pripravljeni na tekmo in da se veselijo obiska Toronta, kjer bodo morali pokazati, da bi lahko nocoj igrali bolje. In tako tudi bo,« je napovedal Vaughn. Toronto je na sedmem mestu vzhoda zbral tri poraze manj od mrežic, če bi se sezona končala v tem trenutku, bi bil dvoboj teh ekip tudi prvi v dodatnih kvalifikacijah za končnico. To je bil že 14. poraz na zadnjih 17 tekmah za Brooklynčane, LaMarcus Aldridge je dosegel 15, Cam Thomas in Bruce Brown pa 14 točk po veliki zmagi v gosteh nad branilcem naslova Milwaukeejem v soboto, ko je tokrat odsotni Irving dosegel 38 točk. Irving ne bo mogel odpotovati niti v Toronto, kjer bodo navijači spet lahko napolnili dvorano, v kateri je bilo nazadnje lahko le 1000 oseb.

Morantov sanjski večer

Neverjetno tekmo je v dresu Memphis Grizzlies odigral Ja Morant, ki je z rekordom kariere (52 točk) ponesel grizlije do domače zmage nad San Antonio Spurs (118:105). Njegovo zabijanje prek Avstrijca Jakoba Pöltla je dvorano dvignilo na noge v drugi četrtini, ki jo je po asistenci Stevena Adamsa nato Morant zaključil z zadetim metom ob zvoku sirene za prednost 68:58. V zadnji četrtini je s 13 zaporednimi točkami dokončal delo, ko so se Spurs po 13 točkah zaostanka približali na 104:99. Morant je v soboto na dvoboju s Chicago Bulls že dosegel rekordnih 46 točk. Z metom 22:30 iz igre (4:4 za tri) je svoji ekipi tokrat pomagal do druge zaporedne zmage, opaznejši prispevek je uspel tudi De'Anthonyju Meltonu (15 točk) in Tyusu Jonesu (13). Še nihče v celotni zgodovini franšize Grizzlies še ni odigral tekme s 50 točkami.

Pri San Antoniu je Lonnie Walker IV dosegel 22, Dejounte Murray pa 21 točk in 8 asistenc do svoje izključitve v zadnji četrtini. Pöltl je obračun sklenil z dvojnim dvojčkom (16 točk in 10 skokov). Trener ostrog Gregg Popovich bo tako moral še malce počakati, da bo na večni lestvici po številu zmag ujel najuspešnejšega stratega v zgodovini lige, legendo Dallasa Don Nelsona.

Miami v dvoboju vodilnih vzhodnjakov še tretjič boljši od Chicaga

Med rezultati večera velja izpostaviti zmago Miami Heat na domačem parketu proti Chicago Bulls (112:99), s katero si je vročica prvič v sezoni zagotovila že občutnejšo prednost na vrhu lestvice vzhoda. Gabe Vincent in Tyler Herro sta prispevala po 20 točk za že deveto zmago na zadnjih desetih tekmah, Heat imajo zdaj dve zmagi več od prvih zasledovalcev iz vetrovnega mesta. Jimmy Butler in Bam Adebayo sta dodala po 15 točk, v zadnji četrtini pa je za floridsko moštvo Max Strus dosegel vseh svojih 13. Branilec Chicaga DeMar DeRozan je sledil ritmu Michaela Jordana in na desetih zaporednih tekmah dosegel vsaj 30 točk, a se tokrat moral zadovoljiti le z 18.

»Le igral sem, tekmoval in počel, kar sem lahko. Vesel sem, da je konec, da mi tega ne bo več treba poslušati,« je dejal po tekmi, v kateri je bil Zach LaVine prvi strelec gostov z 22 točkami, izkazala pa sta se še Ayo Dosunmu (18) in Nikola Vučević (14). Miami, vodil je že za 24 točk, je v tej sezoni še nepremagan na tekmah s Chicagom (3:0), če bi bili ekipi ob koncu sezone izenačeni, bi višje končali Floridčani. Chicago ima sicer šesti najboljši izkupiček v ligi, a v obračunih s prvo peterico (Phoenix, Golden State, Memphis, Utah in Miami) se lahko pohvali le z oktobrsko zmago nad Utahom.