Flagg kot prvi v Dallas, Beringer k Dončićevim tekmecem

Ameriškega najstnika Cooperja Flagga so na naboru severnoameriške košarkarske lige NBA kot prvega pričakovano izbrali Dallas Mavericks. Flagg se bo pri nekdanji franšizi slovenskega asa Luke Dončića pridružil Anthonyju Davisu in trenutno poškodovanemu Kyrieju Irvingu. Košarkarja Cedevite Olimpije Joana Beringerja je kot 17. izbrala Minnesota.

Flagg je postal drugi najmlajši izbor na naboru lige NBA po LeBronu Jamesu leta 2003. Zvezdnik ameriške košarke je bil ob odločitvi Cleveland Cavaliers pred 22 leti osem dni mlajši od Flagga, ki mu prav tako napovedujejo blestečo kariero. Hkrati je 18-letni Američan postal tretji prvi izbor na naboru, ki bo v kadru Dallasa za prihodnjo sezono ob Irvingu in Davisu.

»To je izjemen občutek, sanje so se mi uresničile in ponosen sem, da lahko ta trenutek delim z družino,« je vsestranski Flagg dejal, ko je slišal svoje ime v dvorani Barclays Centra v Brooklynu. Dallas, nekdanji Dončićev klub, ki je Slovenca v zloglasni menjavi za Davisa poslal k Los Angeles Lakers, je imel male možnosti za prvi izbor, a ga dobil na tako imenovani loteriji.

Osemnajstletni Flagg je v svoji edini sezoni študentske košarke v povprečju dosegal 19,2 točke, 7,5 skoka, 4,2 podaje ter po 1,4 ukradene žoge in blokade na tekmo. Kljub temu je z Dukom ostal praznih rok na marčevski norosti in izpadel v polfinalu. Na koncu je slavila Florida, katere del je bil tudi Slovenec Urban Klavžar.

Flagg bo zdaj poskušal postati jeziček na tehtnici pri Mavericks, ki so po nastopu v finalu lige NBA v sezoni 2023/2024 močno spremenili zasedbo. Največjega zvezdnika Dončića so poslali k Jezernikom, za nameček pa se je ob koncu sezone poškodoval še Irving in si strgal križno vez, zaradi česar bo odsoten večji del nove sezone.

Pred dnevi se je Irving odločil, da ne bo izkoristil klavzule za dodatno leto. Namesto tega je podpisal novo pogodbo z Mavericks za tri sezone v vrednosti 119 milijonov ameriških dolarjev oziroma slaba 102 milijona evrov. Pogodbo namerava za tri leta podpisati tudi Daniel Gafford.

Kot drugi je bil na naboru izbran Dylan Harper (San Antonio Spurs), kot tretji pa se k Philadelphii 76ers seli VJ Edgecombe. Četrto ime nabora je postal do nedavnega Flaggov soigralec pri Duku Kon Knueppel (Charlotte Hornets), peto pa Ace Bailey (Utah Jazz). Dončićevi jezerniki v prvem krogu niso imeli svojega nabora. Izbrali bodo lahko v drugi rundi kot 55. po vrsti.

V prvem krogu je bil izbran tudi košarkar Cedevite Olimpije Beringer, pravice zanj pa si je izborila zasedba Minnesote Timberwolves. Finalisti zahodne konference lige NBA so 18-letnega Francoza izbrali kot 17. po vrsti. Beringer je po Karlu Matkoviću drugi košarkar Cedevite Olimpije v zadnjih treh letih, ki je bil izbran na naboru, je na spletni strani zapisal ljubljanski klub.

Svoje prve košarkarske korake je Beringer napravil pri Strasbourgu. Tam je pridobival izkušnje v ekipah mlajših starostnih kategorij vse do selitve v Cedevito Olimpijo pred začetkom tekmovalne sezone 2024/25. Tam je takoj navdušil strokovni štab in se pridružil članski zasedbi Ljubljančanov in novembra lani podpisal prvo profesionalno pogodbo.

V tekmovalni sezoni 2024/25 je Francoz zaigral na 33 tekmah lige Aba in 19 tekmah evropskega pokala. V slednjem je v povprečju dosegel 4,6 točke in 5,3 skoka na tekmo, bil pa je drugi v izboru za najboljšega mladega igralca tekmovanja. V regionalni ligi je v povprečju dosegel 4,8 točke in 4,1 skoka na tekmo.