Dončić iz igre po 18 minutah, slovenski dvoboj pripadel Dragiću

Potem ko so brez pomoči Luke Dončića košarkarji Dallasa za uvod v priprave tesno na gostovanju z 98:96 ugnali Oklahoma City Thunder, je soigralcem pred razprodano domačo dvorano ob dvoboju z Orlando Magic na pomoč priskočil tudi Luka Dončić. Trener Jason Kidd mu je namenil le 18 minut, v katerih je slovenski as (met 6:8) dosegel 16 točk, zbral pa je še 5 asistenc, 3 skoke, po eno ukradeno žogo in blokado ter dve izgubljeni žogi.

Začetna peterka Dallasa (Dončić, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, JaVale McGee in Jaden Hardy) je bila izredno nerazpoložena, saj je največ točk (8) dosegel Finney-Smith, ostali trije košarkarji pa skupaj 15. Paolo Banchero, ki mu napovedujejo boj za naziv novinca leta, se je v vrstah Orlanda izkazal kot prvi strelec ekipe z 19 točkami in 5 skoki. Strelsko je bil spet najbolj razpoložen Dallasov Christian Wood (23), ki je blestel že drugič na pripravah. Okrepitev v vrstah Teksašanov, nekdanji član Houston Rockets, je tokrat dosegel 23 točk v slabih 20 minutah igre.

V pretekli noči sta na parket na pripravljalnih tekmah stopila tudi preostala Slovenca v najmočnejši ligi na svetu. Goran Dragić in Vlatko Čančar sta zaigrala na isti tekmi, saj je Denver gostoval pri Chicagu. Več priložnosti je dobil Dragić, ki je za Chicago odigral skoraj 18 minut in vpisal osem točk, dve podaji in skok. Čančar je v 8:19 minute igre zgrešil vse mete iz igre, ob tem pa dvakrat podal in ujel skok. Zmaga je s 131:113 ostala v Chicagu.

Dallas bo prvo tekmo rednega dela odigral 19. oktobra, ko bo gostoval pri ekipi Phoenix Suns. Pred tem bodo Dončić in druščina 14. oktobra še gostovali pri Utahu v sklopu priprav na začetek sezone. Sezono bosta 19. oktobra s svojima ekipama odprla tudi Dragić in Čančar. Chicago bo takrat gostoval pri Miami Heat, Denver pa pri Utah Jazz.