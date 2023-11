Dončićeva četa želi po Kaunasu osvojiti tudi Pirej

V nadaljevanju preberite:

Vprašanje, katera košarkarska podviga smo si najbolj zapomnili v letu 2021, ni preveč zahtevno. Takrat je slovenska reprezentanca osvojila prvo mesto na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu in si prvič prislužila nastop na olimpijskih igrah, mesec dni pozneje pa v Tokiu za las ostala brez zgodovinske kolajne. Med 2. in 7. julijem 2024 se ji bo ponudila podobno zahtevna priložnost. Le da si bo pot na OI v Parizu poskušala utreti v vročem Pireju v pristaniškem območju Aten, kjer je doma sloviti Olympiakos.

Pred dvema letoma so Luka Dončić in soborci v Litvi v svoji skupini ugnali Angolo (118:68) in Poljsko (112:77), v polfinalu turnirja Venezuelo (98:70) in v odločilnem dvoboju še domačo Lietuvo s 96:85. Prihodnje leto bo kvalifikacijski ustroj enak, tekmeci pa verjetno še težji. Kako so se prebili v kvalifikacije za OI in kakšni so njihovi zadnji dosežki? Zahtevni oviri bosta že Hrvaška in Nova Zelandija, nato pa se bosta na pot postavila Giannis Antetokounmpo in Karl-Anthony Towns. Kaj pričakujejo Klemen Prepelič, Zoran Dragić in Mike Tobey? Kaj še prej čaka slovensko izbrano vrsto?