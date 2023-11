Dončića in njegove pot v Pariz vodi prek Portorika ali Grčije

Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze Fiba je pred današnjim žrebom skupin v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu (19.00) določil gostiteljice štirih kvalifikacijskih turnirjev. To so Grčija, Latvija, Portoriko in Španija.

Kvalifikacijski turnirji bodo potekali med 2. in 7. julijem 2024 v mestih Pirej, Riga, San Juan in Valencia.

Slovenski košarkarji s selektorjem Aleksandrom Sekulićem in prvim zvezdnikom Luko Dončićem bodo žreb pričakali v prvem bobnu. V boju za Pariz bodo ob slovenski reprezentanci igrale še Litva, Latvija, Italija, Španija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška.

Ob Sloveniji sta v prvem bobnu tudi Španija in Latvija, kar pomeni, da bodo Slovenci kvalifikacije igrali v Grčiji ali Portoriku.

Na vsakem izmed turnirjev bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami. Skupino A bodo sestavljale reprezentance iz 1., 4. in 5. kakovostnega bobna, skupino B pa reprezentance iz 2., 3. in 6. kakovostnega bobna. Nato sledi s po dvema najboljšima iz skupin še polfinale in finale, ki bo dal udeleženca OI.

Na igre so že uvrščene reprezentance Francije, Kanade, ZDA, Japonske, Nemčije, Srbije, Avstralije in Južnega Sudana.

Uradni žreb skupin bo danes ob 19. uri na sedežu Fibe. Slovenija se je na OI v Tokiu uvrstila z zmago na turnirju v Litvi.

Žreb kvalifikacij za OI:

Prvi boben: Španija, Latvija, Litva, Slovenija;

Drugi boben: Brazilija, Italija, Grčija, Poljska;

Tretji boben: Portoriko, Črna gora, Dominikanska republika, Finska;

Četrti boben: Nova Zelandija, Gruzija, Mehika, Libanon;

Peti boben: Hrvaška, Slonokoščena obala, Angola, Filipini;

Šesti boben: Egipt, Bahami, Kamerun, Bahrajn.