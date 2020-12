Dončićeva druščina se je oddolžila z bogatimi obrestmi

Poraz v končnici je še pekel

Los Angeles – Po dveh zaporednih razočaranjih ob začetku nove sezone lige NBA so se košarkarji Dallasa znašli pred zahtevno nalogo: manj kot 44 ur po porazu z LA Lakers s 23 točkami razlike so morali vnovič gostovati v dvorani Staples Center in se pomeriti z LA Clippers, proti katerim so v prvem krogu končnice prejšnjega prvenstva izpadli z 2:4 v zmagah. Gostitelji so nastopili brez svojega glavnega moža, a niso niti slutili, da bodo po odmevnih uspehih nad mestnimi tekmeci Jezerniki in Denverjem doživeli takšen polom. Druščinaje zmagala s 124:73.Ljubitelji košarke po vsem svetu so pričakovali zanimiv spektakel, toda zmagovalca so razkrile že uvodne minute tekme. Dallas je namreč dobil prvo četrtino s 36:13, drugo z 41:14 in pričakal polčas s prednostjo 77:27, kar je najvišja razlika ob glavnem premoru v zgodovini elitne ameriške lige. Dotedanji rekord je bil v lasti Golden Stata, ki je 2. novembra 1991 vodil po 24 minutah dvoboja s Sacramentom z 88:41 in slednjič zmagal s 153:91. Dallas si je pred tem priigral največjo prednost 13. novembra 2014, ko je ob polčasu imel 44 točk naskoka pred Philadelphio, na koncu pa je bilo 123:70.»Menim, da smo danes pokazali, kdo smo. Po začetnih porazih smo bili tarča ostrih kritik, a ljudje pozabljajo, kako dolga je sezona v ligi NBA. Prepričali pa smo, da nas lahko do uspehov pripelje le dobra igra v obrambi, kar bo odslej naša usmeritev,« je po nepričakovano lahkem delu ocenil, ki je zaradi velike razlike med moštvoma igral le 26 minut. V tem času je prevzel strelski primat na tekmi z 24 točkami (met za dve točki 8:13, za tri 0:5, prosti meti 8:9), dodal pa še 9 skokov in 8 asistenc. Branilecje prispeval 21 točk, pri poražencih pa je bil najučinkovitejšis 15 točkami ob slabem metu iz igre 4:13.Dončić je moral seveda odgovoriti tudi na vprašanje, v kolikšni meri je košarkarje Dallasa gnala želja po oddolžitvi za avgustovski dvoboj z LA Clippers v končnici. Še posebej za visok poraz na peti tekmi s 111:154. »Nisem razmišljal o revanši. Izločilni boji prejšnjega prvenstva so za nami, nova sezona pa prinaša nove cilje,« je vztrajal slovenski zvezdnik, iz njegove obrazne mimike pa so mnogi sklepali, da ni bil povsem iskren. To so v dobršni meri potrdile besede njegovega soigralca, ki je dosegel 18 točk: »Lagal bi, če bi rekel, da smo pozabili na naše soočenje v končnici. Očitno nam spomini še vedno krožijo po glavah.«Kako je košarkarjem Dallasa uspel takšen podvig? Preprosto, bili so boljši pri vseh prvinah in hitropotezno odvzeli tekmecem voljo do igre. »Morda sta nas uspavali začetni zmagi, svoje so dodali tudi prazniki. Kljub vsemu pa mislim, da se ni zgodilo nič usodnega. Pošteno smo jo skupili, a to je bila le ena tekma,« je ocenil Paul George, eden od zagovornikov stare teorije, da je bolje enkrat izgubiti z 51 točkami razlike kot 51-krat za eno točko.