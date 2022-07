Dragić podpisal za Chicago Bulls in podvomil v reprezentančno slovo

Ni konec, dokler Goran Dragić (res) ne reče, da je konec. Tako bi lahko povzeli tudi njegov nastop v 6. kolu kvalifikacij za nastop na SP 2023, najprej na igrišču, kjer se je spet izkazal z nekaj ključnimi potezami in dosegel tudi zadnji točki za zmago Slovenije s 84:81, nato še pred »mikrofonom«.

»Če povem po pravici, mi je to zadnjih pet let prav manjkalo, majke mi. Res, prisežem,« je ob glasnem odobravanju soigralcev in članov strokovnega štaba z radlerjem v roki dejal Dragić. »Hvala vam za vse in jaz res ne vem, kaj se bo zgodilo,« je dodal Dragić.

Kmalu po koncu tekme je The Athletic poročal, da je Goran Dragić pristal na ponudbo NBA-ekipe Chicago Bulls, kjer naj bi zaslužil 2,78 milijona evrov na sezono. To je za Dragića že šesti klub v NBA po Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat, Toronto Raptors in Brooklyn Nets, pri katerih je po težavnih mesecih v Torontu zaključil sezono 2021/22.

Slovenija je prvi krog tekmovanja sklenila na drugem mestu in jo avgusta čakajo še tekme drugega kroga, ki bodo odločale o potnikih na SP 2023, ki ga bodo ravno tako avgusta, a šele prihodnje leto, gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Dragić bi lahko teoretično nastopil tudi na evropskem prvenstvu, ki se začne 1. septembra in na katerem bo Slovenija branila zlato kolajno iz Istanbula leta 2017.

»Švedski gledalci so pripravili izjemno vzdušje, ki je njihovo reprezentanco ponesla in ji dala dodatno motivacijo za trdo igro,« je Dragića po napornem obračunu v Stockholmu citirala STA. »Tako je tudi izničila našo začetno prednost in ostala do konca v igri. V zaključku smo vendarle pokazali svoje izkušnje in znanja ter dosegli pomembno zmago za nadaljevanje kvalifikacij. Tekme, ki jih moraš dobiti, so običajno najtežje, zato moramo biti zadovoljni in nadaljevati po začrtani poti,« je dodal 36-letni Dragić, ki je po prekinitvi skoraj petletnega reprezentančnega pokoja na obračunih s Hrvaško v Ljubljani in s Švedsko v Stockholmu spet opravljal tudi naloge kapetana.