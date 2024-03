Državni projekt: ustvariti milijarderja

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji v duhu delovanja v nekdanji skupni državi velik del športnih navdušencev še vedno vidi modus operandi nekdanjih slovenskih paradnih konjev v ekipnih športih. Ključna besedna zveza, okoli katere se vrtijo ambicije slovenskih »naj bi« vrhunskih kolektivov, je »državni projekt«, da bi jih torej financiral tudi naš denar. Košarkarskim navdušencem in ustvarjalcem kar tečejo solze in uhajajo pogledi k beograjskim košarkarskim spektaklom, v upanju, da se bodo nekoč vrnili tudi v Ljubljano, a je za njihov športni duh in zdravje bolje, da odmislijo, da bi s podobnimi prijemi in državnim mešetarjenjem ustvarili evroligaško C. Olimpijo.