Jokić 0:10 za tri, a Denver po podaljšku do zmage številka 2

Košarkarji Denver Nuggets so doma s 113:104 ugnali najboljšo ekipo rednega dela lige NBA Oklahomo City Thunder ter v drugem krogu končnice povedli z 2:1 v zmagah. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni igral za zmagoviti Denver. V Indiani pa so igralci Cleveland Cavaliers s 126:104 premagali Pacers ter znižali zaostanek v zmagah na 1:2.

Jamal Murray je bil s 27 točkami najboljši strelec Denverja, Aaron Gordon je dodal 22 točk, Michael Porter Jr. 21, Nikola Jokić pa 20 in še 16 skokov. Domači so v rednem delu tekme največ vodili le za dve točki, podaljšek pa so začeli z delnim izidom 7:0 za vodstvo s 109:102 ter nato do konca prejeli le še dve točki. Dodatni del igre so tako dobili z 11:2.

Jamal Murray je bil najbolj učinkovit pri Denverju. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Srbski zvezdnik Jokić je zadel le osem metov iz 25 poskusov iz igre, zgrešil je vseh deset trojk. V podaljšku pa je nato zaključil prvo uspešno akcijo gostiteljev, ki so potem nadigrali tekmece. Tudi Shai Gilgeous-Alexander na drugi strani pri gostih ni imel svojega strelskega večera, zgrešil je 15 od 22 poskusov, in končal z 18 točkami. Jalen Williams je bil tako z 32 točkami najboljši v napadu Oklahome, 18 točk je prispeval še Chet Holmgren.

Oba prva zvezdnika moštev sta imela priložnosti, da bi zmagovalca odločila že v rednem delu, Gilgeous-Alexander je zgrešil tri sekunde pred zaključkom, Jokić pa ob zvoku sirene.

Manj dramatično je bilo na drugi tekmi večera, ko je stvari v svoje roke vzel Donovan Mitchell ter s 43 točkami in devetimi skoki poskrbel za slavje gostov. Po izenačeni prvi četrtini (32:32) je Cleveland drugi del dobil s 34:13 in domačim se ni več uspelo vrniti v igro. Še najbližje so bili na začetku zadnje četrtine, a je bilo znižanje razlike na enajst točk (93:104) premalo za preobrat.

Donovan Mitchell je blestel v Indianapolisu. FOTO: Trevor Ruszkowski/Reuters

Max Strus je v napadu dopolnil Mitchella, zadel je štiri trojke za 20 točk, temu je dodal po sedem skokov in podaj. Za gostitelje, ki niso bili nikoli v vodstvu, je bil v napadu najboljši rezervist Bennedict Mathurin s 23 točkami, Pascal Siakam jih je zadel 18, Tyrese Haliburton pa le štiri.

Izida, končnica:

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 104:126; Indiana vodi z 2:1 v zmagah

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 117:104 (podaljšek); Denver vodi z 2:1 v zmagah