Ekipa brez egov je resen kandidat za kolajno

Slovenske pravljice z uvrstitvijo na olimpijske igre še zdaleč ni konec, so prepričani košarkarski strokovnjaki, ki so v Delovi anketi napovedali nove podvige v deželi vzhajajočega sonca.



Ivo Daneu: Poslal sem jim telegram s sporočilom, da je to fantastičen uspeh. Malo ljudi je verjelo, a ta samozavest pri teh mladih fantih ... So tudi borbeni, tovariški – samo tako naprej! Sam sem vedno postavljal olimpijske igre pred ostala tekmovanja, to je res velik uspeh. Igral sem na OI v Rimu, Tokiu in Ciudad de Mexicu. Tam sem užival ne samo v košarki, temveč tudi ob spremljanju drugih športov. Olimpijske igre so nekaj posebnega, saj potekajo le enkrat na štiri leta in takrat moraš biti pripravljen. Za športnika je velika škoda, če mora igre izpustiti.



Zmago Sagadin: Vse čestitke fantom in strokovnemu štabu, mislim, da jim je uspel prekrasen rezultat. Začel sem ustanavljati reprezentanco, ko Slovenija ni bila košarkarski prvoligaš, danes je primerljiva z najboljšimi na svetu. Potrebno je počakati, kakšne reprezentance bodo nastopile, a verjamem, da smo najmanj kandidati za kolajno, še posebej zato, ker v današnji vrhunski košarki odločajo branilci. To je pretehtalo tudi proti Litvi, Slovenija ima vsaj pet odličnih branilcev na čelu z Dončićem, Prepeličem, Blažičem, Dragićem in še koga bi lahko naštel. Slovenija je tako kot v preteklosti spet zadela tudi z naturaliziranim košarkarjem, ki je bil pika na i. Prva kolajna na OI bi bila prekrasen obliž na rane slovenske klubske košarke.



Goran Jagodnik: Lahko govorimo le v superlativih. Videlo se je, kdo pije in kdo plača, kdo nosi hlače in kdo je vodonosec, mislim, da je to najbolj pomembno v takšnih tekmah in na takšnih turnirjih. Nekateri so podredili svoj ego ekipi, kar je omogočilo uspeh. Čestitke vsem, v Tokio pa po kolajno! Ko pred 15 tisoč ljudmi premagaš Litvo v Litvi, potem mislim, da lahko upravičeno razmišljaš tako. Vsi smo vedeli, da so oni najmočnejši tik pod obročema, dobro smo jih onemogočili. Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bomo odlepili.



Jure Zdovc: V bistvu sem pričakoval zmago, to pa zato, ker enostavno ne vidim, kdo bi nas lahko premagal. Zame je ta ekipa na nek način nepremagljiva. Nočem nalagati pritiska na igralce oziroma trenerja, a res imamo zelo neugodno in raznovrstno ekipo. Zelo sem vesel, zdaj bodo ljudje pozabili tisti moj met za tri točke ... Mislim, da smo eni glavnih favoritov za kolajno. Z Dončićem in Tobeyjem, ki širi raketo, bomo zelo neugodni. Na OI imajo priložnost zaigrati le redki, saj se že prej naredi selekcija, v košarki nastopa le 12 ekip, še to malce po ključu. Je enkratno doživetje, škoda, ker bo zaradi covida še vedno precej omejitev.

