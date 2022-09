Luka Dončić in soigralci že poznajo ime tekmeca v četrtfinalu EP

Košarkarji Slovenije bodo v sredo v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu igrali s Poljsko. Ta je v uvodnem dvoboju drugega dne osmine finala v Berlinu premagala Ukrajino s 94:86 (24:21, 42:45, 69:67). Ura tekme bo znana danes zvečer oziroma jutri po vseh odigranih dvobojih osmine finala. Termina sta 17.15 in 20.30.

Slovenija si je mesto med osmimi najboljšimi ekipami priigrala v soboto z zmago nad Belgijo z 88:72. Poleg izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića so si včeraj mesto v četrtfinalu zagotovile Nemčija, Francija ter Španija. Danes so v Berlinu na sporedu še tri tekme osmine finala: Finska - Hrvaška (14.45), Srbija - Italija (18.00) in Grčija - Češka (20.45).