Nowitzki ob igrišču in pod stropom

V kölnski skupini smrti se na eurobasketu 2022 merijo štiri od prvih desetih reprezentanc, ki so jih pri Mednarodni košarkarski zvezi uvrstili na avgustovske sezname kandidatov za končno zmago. Slovenija je dvakrat pristala povsem na vrhu (nazadnje je zavoljo poraza z Nemčijo v kvalifikacijah za SP 2023 padla na 2. mesto, za Srbijo), med prvo peterico sta se praviloma znašli Francija in Litva, Nemci pa so bili vedno med prvo deseterico. Takšen vrstni red bi po koncu eurobasketa, ki se bo razpletel v berlinski Mercedes-Benz Areni, podpisal sleherni slovenski navijač.

Lanski podvig nam je uspel zahvaljujoč talentu in kakovosti igralcev, a tudi enotnosti. Vsak se je zavedal svojih nalog in prispeval svoj kamenček v mozaik. Vincent Collet, selektor Francije

Nobenega dvoma ni, da je v slovenskem taboru posebej podčrtan ravno zaključni obračun skupinskega dela v sredo s Francozi (17.15), v primeru, da bi dvoboj odločal zgolj še o prvem mestu v skupini, bi to pomenilo, da bi se lahko moštvi spet srečali šele v finalu. Dramatičen polfinale lanskih olimpijskih iger, v katerem je zmago galskim petelinom z blokado nad Klemnom Prepeličem v zadnjem napadu prinesel Nicolas Batum, še vedno skeli, Slovenci so zdaj bogatejši za bolečo izkušnjo in seveda tudi povratnika Gorana Dragića, medtem ko Francozi po srebrni kolajni iz Tokia vsaj z enim očesom že pogledujejo proti domačim OI v Parizu, ko bi lahko računali tudi na naturaliziranega Kamerunca in velikega NBA zvezdnika Joela Embiida. Vse do tedaj bosta imela škarje in platno še naprej v rokah Evan Fournier in Rudy Gobert, še en NBA-jevec, soigralec Luke Dončića v Dallasu Frank Ntilikina, je zadnji hip ostal brez nastopa zaradi poškodbe.

Francoz Rudy Gobert se bo letos iz Utaha preselil v Minnesoto. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Tokrat brez slovenskega krvnika

»Lanski podvig nam je uspel zahvaljujoč talentu in kakovosti igralcev, a tudi enotnosti. Vsak se je zavedal svojih nalog in prispeval svoj kamenček v mozaik,« je nov pohod na evropski naslov, ki ga v Franciji pričakujejo vse od eurobasketa v Sloveniji leta 2013, napovedal selektor Vincent Collet. Ob odsotnostih Batuma in Nanda de Coloja bo Francija brez dvoma igrala drugače in se močneje naslonila na Realova silaka pod košem Vincenta Poirierja in Guerschona Yabuseleja, medtem ko je zaradi poškodbe brez nastopa ostal tudi 18-letni pariški biser Victor Wembanyama, ki mu številni napovedujejo visoko uvrstitev na prihodnjem naboru lige NBA.

Jusuf Nurkić je prvi zvezdnik reprezentance BiH. Foto Benny Sieu/ USA Today Sports

Nedeljski dvoboj Slovenije s košarkarji Bosne in Hercegovine je do sredine avgusta še visel v zraku, dokler ni tamkajšnja zveza vendarle zagotovila nekaj več kot 100.000 evrov sredstev, s pomočjo katerih bo reprezentanca, katere prvi zvezdnik je center Portlanda Jusuf Nurkić, odpotovala na evropsko prvenstvo v Köln, ženska izbrana vrsta pa na svetovno prvenstvo v Avstralijo.

Že po žrebu sem Dončiću rekel, da ga v Kölnu čaka težko delo, in pri tem vztrajam. Dirk Nowitzki, ambasador eurobasketa 2022, legenda Dallas Mavericks in nemške reprezentance ter svetovne košarke

Sledi nov dan premora, nato pa pred sklepnim obračunom s Francozi še dvoboj z gostitelji Nemci, ki bo že drugi v dobrem tednu dni, saj se bosta reprezentanci na generalki pred eurobasketom 28. avgusta v Münchnu pomerili že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. To sta obračuna, ki sta si ju nemški ljubitelji košarke še posebej podčrtali, kot tudi ambasador EP Dirk Nowitzki.

»Že po žrebu sem Dončiću rekel, da ga v Kölnu čaka težko delo, in pri tem vztrajam, čeprav se mi je takrat smejal. Na olimpijskih igrah so nas v četrtfinalu zanesljivo ugnali, a tokrat imamo povsem drugačno moštvo in igramo doma,« je samozavesten legendarni košarkar Dallasa, ki zdaj vodstvu Dončićevega kluba pomaga kot svetovalec.

Pozor, spet je tukaj Schröder

Nemci bodo domači turnir začeli z dvobojem proti Franciji, pod strop pa bo še pred prvim sodniškim metom romal Nowitzkijev dres s številko 14, ki jo bo Nemška košarkarska zveza upokojila. V Dennisu Schröderju imajo Nemci novega odličnega strelca, 28-letni organizator igre, ki je nazadnje nosil dres Houston Rockets, je septembra Poljakom nasul kar 38 točk in s tem postavil nov evropski rekord kvalifikacij za SP. Olimpijske igre v Tokiu je izpustil zaradi težav z zavarovalnino, s povprečjem 23,7 točke na tekmo je bil drugi najboljši strelec eurobasketa 2017, ki so ga Nemci končali v četrtfinalu, Slovenci pa seveda povsem na vrhu, v velikem finalu. Pet let pozneje bosta obe moštvi pod drobnogledom – prvi kot gostitelji z velikimi apetiti, drugi kot branilci naslova in glavni favoriti za končno zmago.