Slovenski cesar je gol tudi skozi rožnata očala

Noben uspeh ne traja večno in noben neuspeh ni usoden – razen, če zavračaš misel, da bi lahko nekaj spremenil. Tako bi lahko združili misli starih modrecev v primeru sestopa slovenske košarkarske reprezentance z evropskega prestola. Podvig na EP 2017 je v naslednjih petih letih izkoristila le delno, zdaj se mora hkrati otepati pretiranega malodušja in se z odpravljanjem napak lotiti novih izzivov. Zatiskanje oči in ušes bi prineslo še hujše posledice kot poraz proti Poljski.

Da Slovenija 2022 ni enaka šampionskemu modelu 2017, so nakazovale že tekme pred letošnjim eurobasketom. Kaj vse je šlo narobe v Kölnu in predvsem v Berlinu? Zakaj je še posebej odpovedala proti tekmecem, ki so bili na papirju bistveno slabši? Kakšnega selektorja bo reprezentanca potrebovala že novembra?