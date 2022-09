Zmaji iz BiH so imeli preveč glav, Slovenija prvič izgubila

Selektor Aleksander Sekulić ni eksperimentiral in v začetno peterko uvrstil zdaj že standardne Alekseja Nikolića, Mika Tobeyja, Jako Blažiča, Vlatka Čančarja in Luko Dončića. Dvoboj so košarkarji BiH odprli s trojkama Edina Atića in prvega zvezdnika Jusufa Nurkića za vodstvo s 6:0. Slovencem v napadu ni steklo, Sekulić je že po manj kot dveh minutah v igro poslal Gorana Dragića. Bosanski »zmaji« so ob prihodu v igro ljubljanskega »zmaja« vodili tudi že z 8:0, ko je s trojko črni niz Slovenije vendarle prekinil Tobey po lepi asistenci Dončića. Po novem zapravljenem napadu tekmecev je Dragić s prvim košem na tekmi znižal zaostanek na 5:8.

Slovenija : Bosna in Hercegovina 93:97 (32:26, 20:23, 21:23, 20:25) Dvorana Lanxess, gledalcev 13.000, sodniki: Baldini (Italija), Kozlovskis (Latvija), Mitrovski (Severna Makedonija). Slovenija: G. Dragić 20 (2:4), Prepelič 12 (2:2), Tobey 11 (1:1), Blažič 5 (1:2), Z. Dragić 7, Čančar 22 (5:5), Dončić 16 (0:1). BiH: Nurkić 12 (5:5), Roberson 23 (2:2), Atić 12 (2:2), Halilović 13 (1:2), Gegić 6 (1:1), Musa 22 (5:5), Lazić 2, Vrabac 7. Prosti meti: Slovenija 9:12, BiH 16:17. Met za dve točki: Slovenija 27:49, BiH 18:41. Met za tri točke: Slovenija 10:32 (Čančar 3, Prepelič 2, G. Dragić 2, Tobey, Blažič, Z. Dragić), BiH 15:30 (Roberson 7, Musa 3, Atić 2, Nurkić, Vrabac, Gegić). Skoki: Slovenija 38 (19 + 19), BiH 45 (27 + 18). Osebne napake: Slovenija 21, BiH 19. Pet osebnih: /.

Slovenski košarkarji so nato vendarle zaigrali tako, kot znajo, po skoraj točno štirih minutah igre je bil izid poravnan (10:10), Čančar pa je z lahkim metom izpod koša poskrbel tudi za prvo vodstvo z 12:10. Po osebni napaki Nurkića ob metu za tri točke je imel član Denverja na voljo tri proste mete za najvišjo prednost Slovenije na tekmi, 4:21 minute pred koncem prve četrtine je bil Čančar nezgrešljiv za 17:14. Po samostojni akciji Gorana Dragića je slovenska prednost narasla tudi že do 19:14. Nekaj neuspešnih slovenskih napadov kasneje sta Nurkić in Džanan Musa poskrbela za novo izenačenje (19:19), ko se je začela 8. minuta dvoboja. Bošnjaki so v zaključku četrtine še enkrat povedli za točko, nato pa je Goran Dragić najprej že s svojo četrto asistenco za koš Tobeyja, nato pa še s prodorom, košem in dodatnim prostim metom povišal prednost na +6 (30:24).

Naturalizirani Američan John Roberson (z žogo) je povzročal celo kopico težav slovenski obrambi. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Izenačena tudi druga četrtina

Prva četrtina se je končala s prostima metoma Muse, potem ko so sodniki dosodili osebno napako Žigi Dimcu, Slovenci pa so dobrih šest sekund napada, ki jim je še ostal do konca prvega dela tekme, odlično izkoristili ter omogočili lahek koš Zoranu Dragiću za prednost z 32:26 po prvih 10 minutah. V 2. četrtino so se slovenski košarkarji podali porazno in po dveh hitrih trojkah Johna Robersona je bil izid nenadoma poravnan na 32:32. Po minuti odmora na zahtevo slovenske klopi je Zoran Dragić znova odlepil Slovenijo s svojo prvo trojko (35:32), na parket pa se je vrnil tudi Dončić. Po košu Tobeyja in osebni napaki Nurkića v napadu so naši košarkarji izkoristili priložnost in dobrih šest minut pred koncem prvega polčasa s prvo trojko Klemna Prepeliča ušli na 40:32. Ob prehodu v drugo polovico druge četrtine se je z delnim izidom 0:9 naskok Slovencev povsem stopil, Edu Muriću je pod košem veliko težav povzročal Miralem Halilović, za popoln preobrat je s polaganjem po hitrem protinapadu poskrbel Musa (40:41).

»Stvari se od prvega trenutka niso odvijale tako, kot bi se morale – ko so oni povedli z 8:0 in začeli verjeti. Tega si ne bi smeli privoščiti, igrali smo preveč individualno in to se je na koncu izrazilo v nepričakovanem porazu. Enostavno se nismo dobro pripravili,« je za POP TV takoj po koncu tekme povedal Klemen Prepelič.

Po Sekulićevi minuti odmora je BiH po novi trojki Robersona že vodila s 44:42, ko je trojko za novo slovensko vodstvo zadel Čančar (45:44). Nato je na sceno z nekaj čarovnije stopil Dončić, ki je zadel cirkuški met prek Nurkića in izsilil še osebno napako, po zgrešenem prostem metu zvezdnika Dallasa in dobljenem skoku pa je s trojko za +6 poskrbel Prepelič (50:44). Lep prodor Dončića je razliko povišal že na osem točk, a višje od tega ni šlo. S trojko Muse, ki je nato še mirno položil po hitrem protinapadu, je bil izid nenadoma spet zgolj 52:49. BiH je imela v zaključku polčasa tudi priložnost za novo izenačenje, a je ob zvoku sirene z metom za tri točke zgrešil Roberson.

Goran Dragić prevzel vajeti

Naturalizirani ameriški košarkar je drugi polčas odprl z zadetim metom z razdalje (52:52), Musa je na prvi koš Dončića v drugem polčasu nato odgovoril s trojko z ogromne razdalje za novo vodstvo BiH, ki ga je še s svojo peto trojko na tekmi še povišal vroči Roberson (54:58). Ob delnem izidu 9:2 v korist zmajev je Sekulić vzel minuto odmora. Robersona je poskušal ohladiti s svežim Žigo Samarjem, po koših Dončića in Čančarja (z dodatnim prostim metom) je Slovenija spet vodila (59:58). Čančar je bil vedno bolj vroč, po njegovi trojki je prednost Slovenije znašala že +5 (63:58). Potem ko so se tekmeci spet približali, je Goran Dragić skoraj takoj po vstopu v igro zadel za tri (66:62), a je takoj sledil odgovor mož v temnih dresih. V revolveraški obračun je nato s trojko posegel še Čančar (69:65), prednost štirih točk pa se je nato nekako stabilizirala do zadnjih dveh minut tretje četrtine, ko je Goran Dragić prestregel žogo in jo nato serviral kot na pladnju za zabijanje Čančarju (73:67). Pred zadnjimi 10 minutami rednega dela tekme se naskok evropskih prvakov ni povišal, Nurkić je s prostima metoma znižal na 73:69, nato so Slovenci zapravili več poskusov v svojem zaključnem napadu ter nato omogočili zadet met z razdalje Adinu Vrabcu, ki je zmaje približal na le točko zaostanka pred začetkom zadnje četrtine.

Nemški košarkarji so v dramatičnem prvem nedeljskem obračunu v Kölnu ugnali Litvo po podaljšku s 109:107 in ostali stoodstotni. Blestel je Franz Wagner z 32 točkami in 8 skoki. Nemčija, ki je slovensko izbrano vrsto nazadnje prepričljivo premagala v Münchnu na kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2023, bo v torek tudi naslednja preizkusila pripravljenost izbrancev Aleksandra Sekulića.

BiH je v prvem napadu zadnje četrtine z novo trojko povedla s 75:73, nato je na sceno spet stopil Goran Dragić, ki je pod osebno napako mojstrsko zadel za izenačenje, nato pa žal zapravil dodaten prosti met (75:75). Tekma je postajala vedno bolj nervozna, košev je bilo malo, Slovenci so žal zapravljali tudi zelo »enostavne« mete, nato pa je 7:25 minute pred koncem dvoboja s košem in dodatno osebno napako ob Goranu Dragiću zablestel Amar Gegić, ki je prednost BiH povišal na 78:75. Ko je sam na trojki nekaj več kot šest minut pred koncem dvoboja ostal Musa, ki ni grešil, je bil naskok tekmecev še za točko višji (83:79). Trojko je nato zadel tudi Goran Dragić, ki je Slovenijo v ključnem trenutku ohranil tesno za hrbtom tekmeca, ta je nato dovolil še lahek koš Tobeyju po podaji Dončića prek skoraj celotnega igrišča in Slovenija je nenadoma spet vodila za točko (84:83). Toda Roberson, ki se je po dolgem času vrnil na parket, je z novo trojko vnovič potisnil BiH v ospredje (86:84), slovenski košarkarji so tudi že izpolnili bonus, ko je bilo do konca dvoboja še slabih pet minut.

Slavje košarkarjev BiH je bilo nepopisno. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Prepelič je s prostima metoma 4:25 minute pred koncem izenačil na 86:86. Nurkić je ravno tako ostal hladen in po osebni napaki nezadovoljnega Dončića poskrbel za 88:86 v korist svojega moštva. Slovenci so nato imeli več priložnosti za izenačenje, a bili neuspešni, Roberson pa je zadel novo trojko za 91:86. Po prostem metu Gorana Dragića in uspešni akciji Dončića, ki je iz igre vrgel Nurkića, je BiH vodila le še za dve točki (89:91), nato pa tudi zapravila napad. Dobro minuto in pol pred koncem je šla Slovenija v napad prek Dončića, a je iz rakete grešil Čančar. Na drugi strani je s polaganjem zadel Atić za prednost s štirimi točkami in Sekulić je vzel novo minuto odmora. Na semaforju je bilo 53,6 sekunde, Slovenija je imela napad. Iz kota je za tri zgrešil Dončić, toda Goran Dragić je nekako uspel ukrasti žogo ter jo položiti skozi obroč, ko se je že zdelo, da je končala v rokah bošnjaškega košarkarja.

Sledila je minuta odmora, po kateri bi Slovenci kmalu ubranili napad BiH po neuspešnem polaganju Robersona, a nato Muriću ni uspelo ujeti odbite žoge oziroma je z njo prestopil črto, ko se je zadrsal po tleh. Do konca je bilo še 22,1 sekunde, slab napad tekmecev je z osebno napako 13,5 sekunde pred iztekom igralnega časa prekinil Goran Dragić in Atić se je podal na črto prostih metov. Zadel je oba za 95:91, nato se je pod obroč sprehodil Dončić in znižal na 93:95. Šest sekund pred koncem dvoboja je klop BiH zahtevala še eno minuto odmora. Dončić je takoj po izvajanju meta iz avta z osebno napako ustavil Robersona, Američan pa ni grešil in odločil dvoboj (97:93), ki se je končal z zgrešenim metom za tri točke Čančarja. S porazom proti BiH je po vodi splaval vizum za osmino finala, končal pa se je tudi izjemen niz zmag na evropskih prvenstvih, ki je trajal 357 dni. Slovenija je namreč dobila vseh devet tekem na eurobasketu 2017, dve letos v Kölnu, zadnji poraz pa je doživela v osmini finala 2015 proti Latviji.

