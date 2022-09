Tudi v Laškem so ponosni na Harizovega sina

V nadaljevanju preberite:

Po hudi bitki z Jonasom Valančiunasom in Domantasom Sabonisom ter pred spopadoma z Nemcem Danielom Theisom in Francozom Rudyjem Gobertom čaka slovenske centre še ena visoka ovira iz lige NBA. V nedeljo se bodo morali pod obročema ruvati z 211 centimetrov visokim in 132 kilogramov težkim Jusufom Nurkićem. Njegov neuradni vzdevek je bošnjaška zver, a zunaj igrišča je prijazen fant, ki na vprašanja z veseljem odgovarja tudi v lepi slovenščini.

Ponarodela je anekdota, kako je mesteca Živinice prispel v Laško, kjer se je naučil košarkarske abecede. Kaj vse je že dosegel v ligi NBA in kako odločno je zašel igrati v dresu BiH? Kaj je bilo doslej edino močnejše v ZDA?