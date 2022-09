V Berlinu napočil dan D v boju za polfinale Slovenije

Košarkarji Španije in Nemčije so prvi polfinalisti evropskega prvenstva v Berlinu, tretji in četrti bosta znana danes po dvobojih Italija - Francija (17.15) in Slovenija - Poljska (20.30). Slovenija bo skušala tretjič na štirinajstih evropskih prvenstvih in drugič zapored preskočiti četrtfinalno stopničko.

Pred petimi leti v Istanbulu je v razburljivi in atraktivni predstavi premagala Latvijo, leta 2009 na Poljskem pa je bila s košem razlike boljša od Hrvaške. Štirikrat je Sloveniji spodletelo v četrtfinalu. 2005 v Beogradu je bila boljša Nemčija, 2007 v Španiji je Grčija zmagala s točko prednosti, 2011 v Litvi nas je nadigrala Španija, dve leti kasneje v Ljubljani pa Francija.

Brez Zorana Dragića, toda z Dončićem in Tobeyjem

Slovenski košarkarji so odločeni, da teh napak danes ne bodo ponovili. Zavedajo se, da so proti Poljski nesporni favoriti, a hkrati so letos poleti že večkrat spoznali, da jim ta vloga povzroča kar precej bremena. Slovenija je dobila štirinajst od zadnjih petnajstih tekem na evropskih prvenstvih. Edini poraz je doživela v skupinskem delu letos v Kölnu proti Bosni in Hercegovini.

Slovenska košarkarska reprezentanca. FOTO: Instagram

Selektor Aleksander Sekulić danes ne bo mogel računati na Zorana Dragića, ki si je v osmini finala proti Belgiji poškodoval stegensko mišico, zadovoljen pa je, da sta tako Luka Dončić kot Mike Tobey hitro sanirali poškodbi gležnjev. Prvi zvezdnik ekipe je po sinočnjem treningu še čutil rahlo bolečino, medtem ko je za Američana bizarna nezgoda na začetku tekme proti Nemčiji le še spomin.

Vlatko Čančar je povedal, da Poljska igra podobno kot lani, ko sta se ekipi srečali v kvalifikacijah za olimpijske igre. Slovenije je zmagala 112:77. »Ključna bo naša energija in vstop v tekmo. Zbrani moramo biti od samega začetka, da se nam ne ponovi zgodba s tekme z Belgijo,« je dodal Čančar. Španija je v prvem četrtfinalu v torek premagala Finsko s 100:90, Nemčija pa je izločila Grčijo s 107:96.