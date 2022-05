Golden State razbil Memphis, prvakom drama v Milwaukeeju

Košarkarji Milwaukee Bucks so v drugem krogu končnice severnoameriške lige NBA na tretji tekmi po dramatičnem zaključku premagali Boston Celtics s 103:101 in v boju na štiri zmage povedli z 2:1. V zmagah so povedli tudi Golden State Warriors, ki so na zahodu na krilih Giannisa Antetokounmpa s 142:112 premagali Memphis Grizzlies. V Milwaukeeju so gosti zaostajali s 100:103, ko je Jrue Holiday storil osebno napako nad Marcusom Smartom 4,6 sekunde pred koncem tekme. Po prvem prostem metu je Smart namerno zgrešil drugega in prišel do žoge, vendar je nato zgrešil.

Robert Williams je skušal popraviti met, vendar se je žoga odbila od table, preden jo je v skoku dobil Al Horford, vendar je tudi on zgrešil, nato pa je odbito žogo le »pospravil« v koš, vendar prepozno, za piskom sirene, tako da sta izenačenje in podaljšek splavala po vodi. Na drugi strani je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo za prvake prikazal blestečo predstavo in dosegel 42 točk (16-30), 12 skokov in osem podaj ter po dve blokadi in ukradeni žogi.

»Dobro vem, kaj so moji glavni aduti. Samo skušam prebrati, kaj se dogaja pred menoj, in odigrati instinktivno. Včasih mi to zelo dobro uspe, včasih se zmotim. Vendar pa vedno, ko igram na ta način, vem, da se nam ne piše slabo,« je po zmagi dejal Grk. Gostje so bili jezni, ker so menili, da bi moral Smart izvajati tri proste mete in ne dva. »Bilo je očitno. To sem videl na lastne oči, a tudi s posnetkov. Ravno sem si jih ogledal. Šlo je za met. Že se je pripravljal nanj. Osebna napaka je bila storjena, ko se je že pomikal navzgor. Huda napaka sodnikov,« je bil prepričan trener Keltov Ime Udoka.

Morant odšepal s parketa ob visokem porazu Memphisa

Medtem pa so v zahodni konferenci Golden State Warriors v San Franciscu odpihnili Memphis Grizzlies, čeprav je prvi zvezdnik Stephen Curry slabo začel tekmo. Bojevniki so izgubili sedem žog v uvodni četrtini, tako da so Grizliji vodili tudi že za več kot deset točk, vendar so jih gostitelji še pravočasno ujeli. Curry je vseeno na koncu tekmo končal s 50-odstotnim metom in je zadel vseh 14 prostih metov za skupno 30 točk in šest podaj. Jordan Poole je k zmagi s klopi dodal 27 točk.

Slaba novica za Grizlije je, da se je na tekmi poškodoval prvi zvezdnik Ja Morant, ki je predčasno odšepal s parketa, vendar je dosegel 34 točk in sedem podaj. Morant je obnovil poškodbo levega kolena.

»Za zdaj še ni znano, kako resna je poškodba. Čakajo ga podrobnejši pregledi,« je po tekmi dejal trener Memphisa Taylor Jenkins.