Golemčevi kameleoni so iz mišic, ne iz porcelana

Po lepi in zlata vredni zmagi v Valencii so košarkarji Cedevite Olimpije sami pri sebi verjetno povzeli misli svojih klubskih predhodnikov in še marsikaterega drugega športnika. V slogu, zdaj smo utišali kritike. Toda če dobro pomislijo, so z dobro predstavo zgolj pritrdili vsem, ki so v minulih treh mesecev vztrajali, da lahko igrajo bolje in predvsem bolj zrelo. Takšna skepsa je po svoje celo prikrita pohvala za vse, ki zaostajajo za svojimi realnimi sposobnostmi. Nenadarjene ali kako drugače prikrajšane običajno vsi pustimo pri miru. Kaj je prinesla tokratna izkušnja?