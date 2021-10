Goran Dragić in soigralci niso navdušili 20.000 podpornikov

V ligi NBA koraka v sezono 2021/22 vse več klubov, svojo prvo tekmo so oddelali tudi košarkarji Toronta, katerih nov član je postal letos tudi slovenski adut Goran Dragić. Kanadčani so igrali prvo tekmo proti tekmecu iz Washingtona ter jo izgubili z izidom 83:98. Natančno 19.800 gledalcev v dvorani Scotiabank Arena v Torontu torej ni bilo navdušenih. Poraz Kanadčanov je zaslužen in bi bil lahko še višji, saj so izgubili prve tri četrtine, zadnjo pa dobili s 24:17.

Goran Dragić je v majici Toronta igral 21 minut, v tem času pa zbral 9 točk (za dve 2:5, trojke 1:2, prosti meti 2:2), štiri podaje, tri skoke in eno osebno napako. Največ točk pri gostiteljih sta dosegla Scottie Barnes in Fred VanVleet (po 12), OG Anunoby je primaknil 10 skokov. Washingtonu so priigrali zmago Bradley Beal (23), Montrezl Harrell (22) in Kyle Kuzma (15 skokov).

Uvertura v nedeljski spopad Dragića in Dončića

Ponoči smo spremljali le uverturo v dolgo in naporno sezono, v kateri bodo klubi odigrali prek 80 tekem. Dallas, za katerega igra prvi slovenski zvezdnik Luka Dončić, bo denimo igral prvo tekmo v tej sezoni v petek ob 1.30 po slovenskem času, ko bo gostoval v Atlanti.

Toronto in Dragić bosta v soboto ob 1.30 gostovala v Bostonu, že 24 ur pozneje, torej v noči iz sobote na nedeljo, pa bo sledil veliki slovenski derbi med Dončićem in Dragićem, ko se bosta Dallas in Toronto pomerila v Kanadi. Denver bo igral naslednjo tekmo v soboto (3.00) s San Antoniem.