Grizliji za rekordno 10. zaporedno zmago opravili še z bojevniki

V tej sezoni pogosto odsotni Ja Morant je bil tokrat še kako prisoten in Memphis Grizzlies pomagal do zmage nad zvezdniškim Golden State Warriors za podaljšanje nepremagljivega niza na deset tekem.

»Preprosto imam rad ta pritisk. Občutek imam, da takrat najbolj sijem. Rad sem tisti, ki nato vrže, pa če zadenem ali zgrešim,« je o užitkih, ki jih s seboj prinašajo napete končnice, odkrito spregovoril Morant. Ziaire Williams in Tyus Jones sta oba dosegla po 17 točk, za Williamsa je bil to rekord sezone, Jonesovi koši (pet trojk) pa so bili ključni v zadnji četrtini, ko je Memphis odločilno povedel.

Stephen Curry je po precejšnjih strelskih težavah ob vstopu v novo leto tokrat zbral 27 točk, 10 skokov in 10 asistenc za svoj drugi trojni dvojček sezone. Povratnik Klay Thompson je zmogel 14 točk, Andrew Wiggins in Gary Payton II pa oba po 13. Obračun je bil izenačen do dveh zadetih metov za tri točke Jonesa, ko je bilo na semaforju 3:33 minute pred koncem nenadoma 109:100. Trenutni zmagoviti niz je najdaljši v Memphisovi zgodovini. grizliji so gostom iz Kalifornije v zadnji četrtini dovolili le 18 točk.

Clippers boljši od Denverja, Phoenix tesno prek Toronta

Košarkarji moštva Los Angeles Clippers so premagali Denver Nuggets s 87:85. Slovenski košarkar Vlatko Čančar zaradi poškodbe trenutno za Denver ne igra. Denver je v zadnjo četrtino tekme v Los Angelesu vstopil z osmimi točkami prednosti (66:58), v končnici pa lovil priključek. Nikola Jokić je 28 sekund pred koncem že dosegel koš za končnih 87:85, kasneje pa najprej uspešno skočil, 2,5 sekunde pred koncem pa skušal z metom za tri točke ekipi iz Kolorada zagotoviti preobrat, a žoga ni šla skozi obroč.

Za Denver, ki je kraljeval pod obročema in skok dobil s 66:38, je kar 30 točk in 12 skokov dosegel Aaron Gordon, Jokić je 21 točkam dodal 13 skokov in osem asistenc. Pri zmagovalcih je bil z 18 točkami najbolj učinkovit Amir Coffey. Deseti poraz sezone Golden Stata je izkoristil Phoenix, ki je na gostovanju ugnal Toronto Raptors z 99:95 in je zdaj sam na vrhu zahodne konference in lige z zmago več od kalifornijskih tekmecev. Jae Crowder je za zmago Phoenixa dosegel 19 točk, Chris Paul pa 15 in 12 asistenc.

A razpletlo bi se lahko tudi drugače, saj so gostje v zadnji minuto vstopili z vodstvom 91:90 in 14 sekund pred koncem vodili s 93:92, nato pa izredno uspešno izvajali proste mete, saj so domači želeli s prekrški priti do preobrata. Za Kanadčane je 25 točk dosegel OG Anunoby, 22 jih je dodal Pascal Siakam. Na vzhodu sta se pomerila nekdanja velikana in stara tekmeca Chicago Bulls in Detroit Pistons. S 133:87 so se z veliko razliko zmage veselili prvi, tudi vodilni v konferenci. Nikola Vučević je dosegel kar 22 točk, DeMar DeRozan pa je ob 20 točkah zabeležil tudi 12 skokov.

Dallas slovenskega zvezdnika Luke Dončića v noči na četrtek čaka gostovanje v New Yorku.