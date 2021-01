James z rekordom sezone zrežiral uspešen začetek gostujoče turneje

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Aktualni prvaki lige NBA Los Angeles Lakers so uspešno prestali prvo tekmo dolge gostujoče turneje, potem ko so bili s 113:106 boljši od Milwaukeeja.Jezerniki so se na prvi izmed sedmih zaporednih gostujočih tekem pomerili z drugo najboljšo ekipo Vzhoda. Za uspešen večer je poskrbel predvsem prvi zvezdnik, ki je s 34 točkami dosegel rekord sezone, v veliko pomoč pa sta mu bilas 23 točkami inz 18 točkami.Milwaukeeju ni pomagal niti trojni dvojček najkoristnejšega igralca rednega dela pretekle sezone, ki je tekmo končal s 25 točkami, 12 skoki in 11 asistencami, a obenem izgubil tudi 9 žog.V uvodni četrtini so bili boljši domačini, ki so po zaslugi zaključnega niza 8:3 ob odmoru vodili s 33:29. Milwaukee je tudi večji del druge četrtine ostal v ospredju in še dve minuti pred koncem počasa vodil s 55:54, nato pa so Jezerniki zrežirali niz 9:2 in imeli ob glavnem odmoru prednost 6 točk. Izid polčasa je s težkim metom za tri točke postavil Caldwell-Pope (63:57).Gostje v celotnem drugem polčasu niso več predali vodstva. Na začetku tretje četrtine sta trojki zadel Caldwell-Pope in James, tako da je prednost narasla na +12 (69:57), Jezerniki pa so imeli še dobrih pet minut pred koncem tekme lepo vodstvo 102:91.A Milwaukee je uprizoril še zadnji povratek, Giannis Antetokounmpo je dosegel 5 izmed naslednjih 9 točk ter svoje moštvo približal na zgolj dve točki (100:102). Na drugi strani je za Los Angeles v pravem trenutku trojko zadel Caldwell-Pope, prednost Jezernikov pa se do konca tekme ni več spustila pod 4 točke.Los Angeles Lakers so tako zmagali tudi na osmem gostovanju v sezoni, s skupnim izkupičkom 12 zmag in 4 porazov pa so se prebili na vrh Zahoda.Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 106:113 (Antetokounmpo 25, Holiday 22; James 34, Caldwell-Pope 23)Golden State Warriors - New York Knicks (4.00)Utah Jazz - New Orleans Pelicans (4.00)