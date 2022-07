Klemen Prepelič: Dobil sem tudi sina, želim se ustaliti

Slovenska košarkarska reprezentanca je v prvem delu priprav na septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji ter drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo konec avgusta trenirala v Kranjski gori. Med izbranci selektorja Aleksandra Sekulića ni članov iz lige NBA ter Mika Tobeyja, je pa zato na Gorenjskem že Klemen Prepelič.

Devetindvajsetletni slovenski ostrostrelec se je letos prvič v karieri srečal z resno poškodbo. Konec marca je v dresu Valencie doživel dvojni zlom leve roke. »Bilo je hudo, saj sem bil prvič hudo poškodovan. Prva stvar, ki mi je tisti dan po poškodbi prišla na misel, je bila, ali bom lahko igral na eurobasketu. Zdravniki so najprej menili, da se bom lahko vrnil že za končnico španskega prvenstva, a se kost ni povsem dobro zacelila, tako da se moral zaključiti sezono ravno v času, ko se je moja ekipa borila za najvišja mesta,« je uvodoma novinarjem v Kranjski gori povedal Klemen Prepelič.

Roka je zdaj pripravljena na najtežje napore

»Roka je zdaj pripravljena na najtežje napore. Že prejšnji mesec sem s strani klubskih zdravnikov dobil zeleno luč za treninge, pred nekaj dnevi pa so to znova potrdili klubski in reprezentančni zdravniki. Včeraj sem že opravil prvi trening s kontaktom in prejel tudi prvi udarec po roki. Je zdržala, upam, da bo tudi, ko bom prvič padel nanjo,« je nadaljeval Prepelič.

»Najhuje v času rehabilitacije je dejstvo, da moraš trenirati sam. Košarka je ekipni šport in navajen si, da imaš okoli sebe vedno ljudi. Tokrat sem bil sam v telovadnicah, fitnesih, ... A hkrati sem imel dovolj časa, da sem se spočil, bil več doma z družino in se tudi psihično usmeril k pripravam na eurobasket.«

V dobro voljo ga je spravila Valencia, ki mu je ponudila novo enoletno pogodbo. »Doslej sem vsako leto zamenjal klub, zdaj, ko imam družino, ženo in štiriletnega sina, pa se želim ustaliti. Valencia je za to pravi kraj, hkrati pa ima klub vrhunsko infrastrukturo in igralski kader za najvišje dosežke. Letos smo imeli nesreče s poškodbami, tako da se nismo mogli enakovredno kosati za naslov v evropskem pokalu ali španskem prvenstvu, prepričan pa sem, da bomo v naslednji sezoni znova zelo močni. Prav to dejstvo, da je klub usmerjen k najvišjim ciljem, me je prepričalo, da sem podaljšal pogodbo,« je povedal Prepelič.

Klemen Prepelič in Marc Gasol FOTO: Aris Messinis/AFP

Klemen Prepelič je eden od šestnajstih košarkarjev, ki trenutno vadijo v Kranjski gori. Vlatko Čančar in Goran Dragić se lahko reprezentanci pridružita 4. avgusta, prav tako Mike Tobey, Luka Dončić pa bo v reprezentanco prišel pred turnirjem v Turčiji po desetem avgustu.

Ostali so Jaka Blažič, Saša Ciani, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar in Luka Ščuka.

Glede na to, da je bil štiri mesece izven tekmovalnega ritma, se Klemen Prepelič veseli prvih prijateljskih tekem naslednji teden. V Celju se bo Slovenija v četrtek, 6. avgusta, pomerila z Nizozemsko, dva dni kasneje pa še s Črno goro. V Istanbulu bosta sledili tekmi s Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta bo v Stožicah gostovala Srbija, 20. avgusta pa je na vrsti še Hrvaška, znova v Celju.

»Veselim se vsakega treninga posebej, kaj šele tekem. V času rehabilitacije mi je bilo zelo hudo, ko sem gledal spektakel proti Hrvaški v Stožicah, zato komaj čakam na tekmo s Srbijo. Zame je bilo igranje za reprezentanco vedno najlepša izkušnja, še zdaj se spominjam besed, ki nam jih je pred prvenstvom 2017 dejal Igor Kokoškov - reprezentanca je najboljša ekipa, v kateri boste igrali.«

Pred odhodom na euro še dve tekmi

Slovenija bo v Nemčiji branila zlato medaljo iz Istanbula 2017, Klemen Prepelič pa si glede na imena v ekipi in dejstvu, da so igralci pet let starejši in bolj izkušeni postavlja visoke cilje.

»Z Luko, Gogijem, če se bo odločil za zadnjo reprezentančno akcijo, ter ostalimi fanti, ki so bili v Istanbulu 2017, imamo ekipo, ki bi lahko ponovila uspeh. Prepričan sem, da bomo z dobrimi rezultati naredili evforijo med navijači tako kot 2017, glede na to, da je Berlin precej bližje kot Istanbul pa tudi verjamem, da lahko pade nov rekord po številu slovenskih navijačev. V teh težkih časih si Slovenci zaslužimo novo športno pravljico,« je zaključil Klemen Prepelič.

Slovenija bo pred odhodom na evropsko prvenstvo odigrala še dve tekmi v sklop kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 - 25. avgusta doma z Estonijo in 28. avgusta z Nemčijo v Münchnu, v predtekmovanju EP v Kölnu pa jo čakajo Litva (1. september), Madžarska (3. september), BiH (4. september), Nemčija (6. september) in Francija (7. september).