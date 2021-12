Ko jih prekrižajo že pred tekmo, lahko visoko poletijo

Pred 8. kolom evropskega pokala so si košarkarji Cedevite Olimpije potihem želeli, da bi lahko nadomestili kakšen stari greh in prekinili niz petih porazov. Optimistične želje so vendarle zadržali zase, saj je Valencia preveč kakovostna, da bi kazalo drezati v sršenje gnezdo. Toda Ljubljančani očitno igrajo najbolje, ko so vnaprej odpisani in zato sproščeni, tako kot so bili ob zmagah na gostovanju pri Gran Canarii in tudi pri Partizanu v ligi ABA. S podvigom pred prazničnim premorom do 11. januarja, ko bodo gostili Promitheas, so se končno otresli skupine moštev na dnu lestvice skupine B.

Valencia: Cedevita Olimpija 85:97 (64:70, 44:43, 22:24) Dvorana La Fonteta, gledalcev 2321, sodniki Latiševs (Lat), Nikolić (Srb) in Tsaroucha (Grč). Valencia: Dimitrijević 5 (3:3), Puerto 8 (2:2), Prepelič 12 (4:6), Pradilla 4, Lopez-Arostegui 10 (4:4), Van Rossom 13 (1:1), Tobey 8, Dubljević 1 (1:2), Hermannsson 10 (3:3), Rivero 6 (1:2), Labeyrie 8 (2:2). Cedevita Olimpija: Pullen 13 (4:4), Ferrell 15 (2:2), Ejim 10 (2:3), Murić 15, Auguste 11 (1:2), Blažič 24 (8:12), Omić 6, Radovanović 3. Met za dve točki: Valencia 8:23 (35 %), Cedevita Olimpija 25:37 (68 %); za tri: Valencia 16:40 (40 %), Cedevita Olimpija 10:27 (%); skoki: Valencia 34 (22+12), Cedevita Olimpija 36 (28+8).

Vnovično soočenje s Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem v tradicionalnih oranžni opravi Valencie se je za Cedevito Olimpijo začelo obetavno, z vodstvom z 22:12, v katerega je Edo Murić vtkal polovico točk z metom za tri točke 3:3. Nadaljevala je nekoliko slabše, saj je dovolila tekmecem, da so v pičlih štirih minutah prišli do prednosti 27:24 in jo povišali na 39:32, a njenih adutov se ni lotil nemir.

Yogi Ferrell je po dveh slabših predstavah znova opozoril na svoje odlike. FOTO: Cedevita Olimpija

Dobro začeli in uspešno dokončali delo

Na osem trojk gostiteljev v uvodnih dveh četrtinah so odgovorili s sedmimi, z boljšim izkoristkom za dve točki in vse bolj zanesljivim skokom, težave so imeli le pri izsiljevanju prostih metov. Prva dva so imeli na voljo šele v zadnjih sekundah prvega polčasa, špansko moštvo pa jih je medtem izvajalo 11, jih 10 zadelo in odšlo na glavni premor z minimalno prednostjo, čeprav sta bila njena glavna strelca nepričakovano krilo Josep Puerto in krilni center Louis Labeyrie z 8 točkami. Pri Ljubljančanih sta ob Muriću (11) prednjačila Jaka Blažič (9) in Yogi Ferrell (8).

Prepelič, najučinkovitejši košarkar Valencie v tej sezoni, je v prvih 20 minutah zgrešil vse štiri mete in v nadaljevanju le počasi lovil svoje običajne dosežke. Tudi njegovi soigralci so imeli težave proti obrambi stožiške zasedbe, ki je dobila krila v tretji četrtini. Pod vodstvom Blažiča, Ferrella in Jacoba Pullna si je v 25. minuti priigrala zelo lep naskok 59:47, ki seveda še ni pomenil končne odločitve, a je adute Jurice Golemca opogumil, naj vztrajajo v podobnem ritmu. To jim je tudi uspelo. Po Prepeličevi trojki za znižanje na 75:80 so odbili zadnje napade Valencie in pri 78:93 lažje zadihali.

»To je pomembna zmaga za nas, hkrati pa povsem zaslužena. Od začetka do konca smo bili v dobrem ritmu, disciplinirani in osredotočeni. Držali smo se načrta, ki smo ga zastavili pred tekmo. V zadnjih tednih igramo veliko bolje. To je lepa popotnica pred prihodnjimi nastopi,« je po dvoboju poudaril Jaka Blažič, Olimpijin kapetan in prvi strelec večera v Valencii.