Ko Luka Dončić počiva, ima Dallas velike težave

Pičle štiri točke in devet minut igre je bil skupni učinek treh slovenskih košarkarjev ob zadnjih nastopih njihovih moštev v ligi NBA. Dallas je v Portlandu namenil Luki Dončiću popoln počitek, Denver je ugnal Orlando s 119:116 brez odsotnega Vlatka Čančarja zaradi udarca v spodnji del desne noge. V akciji je bil le Goran Dragić in prispeval manjši delež k zmagi nad Golden Statom s 132:118. Njegovo januarsko povprečje je 4,6 točke, 1,1 skoka in 2,6 asistence v devetih tekmah.

Nikakršna novost ni, da trener Jason Kidd ne računa na Dončića, ko mora Dallas odigrati drugi dvoboj v dveh večerih. Toda kakšen je bil poduk revanše s Portlandom? Dallas brez dveh tretjin svoje udarne osmerice ni bil kos vročemu Damianu Lillardu. Dončić je še naprej prvi strelec prvenstva, toda kakšen je trend Dallasa in kje ima največje rezerve? Kako se bo odzval na rok za prestope, ki je vse bliže?