Kristaps Porzingis je le zagrozil

Košarkarji Chicaga so v ligi NBA v domači dvorani s 115:111 premagali Washington. Goran Dragić je za gostitelje igral 11 minut, ob metu 1:4 pa je dosegel dve točki, in dodal tri podaje, skok in dve izgubljeni žogi.

Najboljši trije posamezniki ekipe iz vetrovnega mesta so bili DeMar DeRozan, Nikola Vučević in Zach LaVine. Prvi je dosegel 27 točk, drugi 25 točk in 11 skokov, tretji pa tudi 25 točk. Pri gostih je z 28 točkami prednjačil nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu, Latvijec Kristaps Porzingis.

Ta je 4,5 sekunde pred koncem zabil in svojo ekipo približal na 111:113, toda nato je LaVine zadel oba prosta meta in poskrbel, da je zmaga ostala doma.

Med dosežki večera velja omeniti trojni dvojček Jaja Moranta. Mladi zvezdnik je s 26 točkami, 13 skoki in 11 asistencami ekipi Memphis pomagal do zmage nad Oklahomos 123:102. Za Moranta je bil to drugi trojni dvojček sezone in sedmi v karieri.