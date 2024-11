Krka nemočna v Dubaju

Košarkarji Krke so v tekmi 9. kroga lige Aba v gosteh izgubili z Dubajem s 76:91 (23:24, 38:45, 57:70).

Krka je regionalno tekmovanje začela skromno, po osmih krogih je bila na predzadnjem mestu z le dvema zmagama, zadnja je bila oddaljena že skoraj mesec dni. Danes jo je čakalo težko delo pri novincu v ligi iz Dubaja, ki je imel obratno razmerje zmag in porazov (6-2), ob novi zmagi pa bi spet skočil tik pod vrh, pred tekmo je bil četrti.

Novomeščani so bili konkurenčni skoraj do konca prvega polčasa. Zasedba iz Dubaja, ki jo vodi Jurica Golemac, zanjo pa igra tudi Klemen Prepelič, je imela rahlo premoč, a večji del prvega polčasa ni zmogla priti do višjega naskoka. Krka je ujela zaostanek iz prve četrtine, v drugi pa nazadnje vodila z 31:28. A so potem domači nekoliko stopili na plin in si nabrali nekaj več naskoka ob polčasu.

V nadaljevanju se je Krka borila, a je Dubaj počasi višal prednost. Sredi tretje četrtine je bila ta prvič dvoštevilčna, nato pa dosegla že +15 (65:50).

Upanje na preobrat se je za Novomeščane hitro končalo, saj Dubaj tudi v zadnjem delu ni popuščal, razlika pa je tudi že presegla 20 točk (84:63) in Dubaj je le še rutinsko pripeljal dvoboj do konca.

Pri gostih sta se strelsko najbolj izkazala Marc Garcia s 15 in Tibor Mirtič z 12 točkami, Tayler Persons je desetim točkam dodal sedem podaj. Prepelič je za gostitelje dosegel 14 točk.

V naslednjem krogu regionalnega tekmovanja po reprezentančnem premoru bo Krka 29. novembra gostila Mornar, trenutno zadnjeuvrščeno ekipo lige.