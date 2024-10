Krka lovi presenečenje proti Partizanu, v Stožice prihaja Budućnost

V šestem kolu regionalne košarkarske lige ABA bodo najprej na delu košarkarji Krke, ki danes ob 19. uri gostujejo v Beogradu pri Partizanu. Na težko pot se odpravljajo po dveh zaporednih zmagah. »Partizan je velik favorit, a gremo v Beograd brez bele zastave,« poudarja trener Novomeščanov Dejan Jakara.

»Zadnjih pet tekem smo v zelo dobrem stanju, forma se dviguje, dobili smo tudi zadnjo, zelo težko tekmo proti Iliriji. Zdaj so naše misli pri Partizanu, ki je favorit za osvojitev naslova prvaka Lige ABA. Skušali se bomo optimalno pripraviti, da bi skrili naše slabosti in izkoristili naše morebitne pluse. Poznamo jih dobro, veliko tekem igrajo. Veselimo se tekme in igranja v njihovi domači dvorani v izvrstni atmosferi,« je še dodal Jakara. Krka si je v ligi ABA z zmagama nad Spartakom in Cibono ustvarila lep kapital pred nadaljevanjem sezone.

Dejan Jakara je po dobrem nizu rezultatov Krke optimist. FOTO: ABA

V derbiju kola v nedeljo ob 18. uri v Ljubljano prihajajo košarkarji Budućnosti, ki so v petem kolu odigrali odlično tekmo s Crveno zvezdo in jo izgubili šele v končnici. V črnogorski zasedbi igra ljubljenec občinstva v Stožicah Alen Omić, trener je Andrej Žakelj. Cedevito Olimpijo čaka zahtevna naloga proti enemu od favoritov tekmovanja, pred domačo publiko imajo svojo računico tudi zmaji, ki se na tekmo pripravljajo s popotnico lepe zmage v Solunu med tednom.

»Košarkarji Budućnosti bodo zagotovo zelo motivirani, da se vrnejo na zmagovalne tirnice. Na naše tekmece se moramo zelo dobro pripraviti. Zadnja dva poraza so doživeli proti zahtevnim tekmecem, vseeno pa so v dobrem tekmovalnem ritmu, zato je pred nami izjemno težka tekma,« se zahtevnosti naloge proti moštvu, ki se je v ponedeljek do zadnjih sekund borilo s Crveno zvezdo, zaveda Aleksej Nikolić.

Po petih kolih sta Krka in Olimpija pri dveh zmagah in treh porazih, Partizan je na vrhu lige brez poraza, Budućnost je pri štirih zmagah.