Krka se je uspešno vrnila v regionalno elito

Košarkarji Krke so se po enoletni odsotnosti uspešno vrnili v prvo ligo ABA. V 1. kolu so v Beogradu po podaljšku premagali domači FMP z 99:97 (83:83, 74:68, 53:44, 27:18).

Novomeščani so zasluženo prišli do zmage, saj so vodili večji del dvoboja. Tik pred koncem rednega dela so imeli napad za zmago, disciplinirano in zbrano pa so odigrali tudi petminutni podaljšek.

Krka se je izkazala s kolektivno predstavo. Deset igralcev, kolikor jih je trener Gašper Okorn popeljal v Srbijo, se je med strelce vpisalo že v prvem polčasu, na koncu pa sta izstopala dosežka Jurija Macure, ki je ob metu iz igre 9:10 dosegel 23 točk in ujel 8 odbitih žog, ter Jana Špana, ki je zbral 18 točk (5 v podaljšku) in 10 asistenc.

Če Krkini košarkarji ne bi zgrešili 14 prostih metov (21:35), bi verjetno do zmage prišli že v rednem delu. Tako pa so gostitelji nadoknadili 13 točk zaostanka in v 35. minuti prvič na tekmi prešlki v vodstvo (75:74).

V zadnje pol minute podaljška je Krka zgrešila tri proste mete, vseeno pa je z agresivno obrambo ustavila poskus FMP, ki je imel deset sekund za zadnji napad.

Strelci za FMP: Watson 19 (3:3), Živanović 2, Turner 9, Subotić 14 (7:8), Stepanović 9 (3:5), Walker 10 (2:2), Šaranović 9 (0:1), Ašćerić 2, Besson 23 (4:6); Krka: Hamilton 9 (5:6), Edosomwan 5 (1:4), Bačvić 3 (1:2), Cerkvenik 13 (2:3), Cousins 12 (4:4), Jurković 3, Špan 18 (2:2), Škedelj 7 (0:2), Radovanović 6 (1:2), Macura 23 (5:10).