Legendarni Dušan Hauptman navdušil Stožice, Ljubljančani ne

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli četrti zaporedni poraz. Dva so nanizali v evropskem pokalu (2-10), dva pa ligi Aba (12-4). Že drugič v sezoni so bili nemočni proti Budućnosti, ki je slavila z 80:58. Varovanci trenerja Jurice Golemca so vnovič razočarali 5000 gledalcev, ki so v Stožice prišli tudi, da so se priklonili legendarnemu Dušanu Hauptmanu ob upokojitvi njegovega dresa s številko 10.

Joshua Adams in soigralci so bili premalo učinkoviti. FOTO: Cedevita Olimpija

Svečanost na sredini igrišča vrhunec večera v Stožicah

Med odmorom je namreč Cedevita Olimpija pod strop dvorane Stožice obesila oziroma upokojila dres dolgoletnega kapetana Dušana Hauptmana, ki je bil član ljubljanskega kluba od 1982 do 1998. V tem času je osvojil sedem naslovov slovenskega državnega prvaka in šest pokalnega zmagovalca, bil pa je tudi eden ključnih igralcev ob največjem uspehu kluba v zgodovini, naslova v evropskem pokalu pokalnih zmagovalcev 1994.

Pogovor legendarnih košarkarjev Olimpije Petra Vilfana in Dušana Hauptmana. FOTO: Matej Družnik

Svečanost na sredini igrišča je bila žal vrhunec popoldneva v Stožicah. Cedevita Olimpija je prikazala eno najslabših predstav v sezoni in zasluženo visoko izgubila. Zadela je zgolj pet trojk, izgubila je skok (27:31), predvsem pa ni imela niti enega razpoloženega posameznika. Alen Omić je dosegel 15 točk (7 skokov), 13 jih je dodal Yogi Ferrell (met iz igre 5:12), 12 pa Josh Adams (met iz igre 5:13). Cedevita Olimpija bo v sredo v evropskem pokalu gostila Umano Reyer iz Benetk, v ligi Aba pa jo v soboto čaka gostovanje pri zadnjeuvrščenem MZT Skopju.

Dušan Hauptman (v sredini) je prejel simbolični majici tudi od predsednika kluba Emila Tedeschija in podpredsednika Tomaža Berločnika. FOTO: Matej Družnik