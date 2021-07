Litovci opravili s Poljaki in si priigrali odločilni zmenek s Slovenci

Gostitelji turnirja so v polfinalu v domačem Kaunasu premagali Poljsko z 88:69. Slovenija je bila že pred tem boljša od Venezuele z 98:70. Prvi strelec tekme je bil poljski reprezentant A. J. Slaughter z 19 točkami, prvi posameznik litovske izbrane vrste pa je bil s 17 točkami in osmimi skoki Domantas Sabonis. Veliko ni zaostajal niti Jonas Valančiunas (15 toč, 8 sk.), »dvomestna« pa sta bila še Mantas Kalnietis (14 toč. in 4 pod.) ter Rokas Jokubaitis (13 točk). Litva je ob polčasu vodila le za točko, nato pa v tretji četrtini tekmecem dovolila le šest točk (16:6).



Zmagovalec finala v Kaunasu bo na olimpijskih igrah nastopil v skupini s Španijo, Argentino in Japonsko. Preostali udeleženci OI so Francija, ZDA, Nigerija, Iran in Avstralija.



Znana sta tudi finalna para na dveh od preostalih treh kvalifikacijskih turnirjev. V Splitu bosta v finalu igrala Brazilija in Nemčija, v Beogradu pa Srbija ter Italija. Brazilija je v polfinalu premagala Mehiko s 102:74, Nemčija pa Hrvaško s 86:76.



V Beogradu so domačini v polfinalu ugnali Portoriko 102:84, Italija pa Dominikansko republiko z 79:59. V Victorii v Kanadi bo finale znan ponoči; polfinala sta Kanada – Češka in Turčija – Grčija.

