Litva z najboljšimi za Tokio

Bo Luka Dončić dovolj? Največji tekmeci Slovenije in prvi favoriti na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu Litovci bodo domači turnir igrali v sanjski zasedbi. Selektor Darius Maskoliunas je na seznam petnajstih košarkarjev uvrstil tudi tri uveljavljene košarkarje iz NBA – Jonasa Valančiunasa (Memphis), Domantaas Sabonisa (Indiana) in Ignasa Brazdeikisa (Orlando).



Litovci bodo priprave za kvalifikacijski turni začeli 16. junija (do 4. julija) in bodo igrali tudi tri tekme. Dve z Dominikansko republiko in eno z Rusijo.



Slovenija bo v Litvi igrala v skupini B, njeni tekmeci pa so Poljska, Angola, Venezuela in Južna Koreja. V polfinale se bosta uvrstili prva in druga reprezentanca.



Slovenski selektor Aleksander Sekulić bo ožji seznam reprezentantov objavil v torek.



Na seznamu so: Mantas Kalnietis, Mindaugas Kuzminskas (oba Lokomotiv Kuban), Ignas Brazdeikis (Orlando), Tomas Dimša (Gran Canaria), Tadas Sedekerskis, Rokas Giedraitis (oba Baskonia), Eimantas Bendžius (Sassari), Edgaras Ulanovas (Fenerbahče), Arnas Butkevičius (Rytas), Jonas Valančiunas (Memphis), Domantas Sabonis (Indiana), Lukas Lekavičius, Marius Grigonis, Rokas Jokubaitis (vsi Žalgiris), Gytis Masiulis (Lietkabelis).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: