Po tretji zaporedni prejeti stotici Slovenija zgolj še z Italijo

Ko bomo ocenjevali nastop slovenske reprezentance na 19. svetovnem prvenstvu v košarki, bo že skoraj neizogibno imel pomembno težo zadnji vtis. Po tretjem zaporednem zdrsu, ob katerem je še tretjič prejela okroglih sto točk, pozitivni občutki s prvih štirih tekem počasi bledijo. Na vso srečo imajo Luka Dončić in soborci po porazu z Litvo (84:100) pred seboj zgolj še en dvoboj, v soboto se bodo pomerili z Italijo za 7. mesto na mundialu.

Litovski košarkarji so imeli po četrtfinalu na voljo dan počitka več kot slovenski, kar se je kljub manjšemu tekmovalnemu naboju in ritmu brez pravih obramb poznalo. Iz četrtine v četrtino bolj. Kako sta nastop doživela utrujena Luka Dončić in Zoran Dragić, kako selektor Aleksander Sekulić? Kolikšen je bil Dončićev met iz igre v drugem polčasu? S čim so Litovci povzročali Sloveniji največ težav? Koliko let je minilo od prejšnjega poraza naših košarkarjev proti »Lietuvi« in kolikokrat so prejeli več kot 90 točk?