Luka Dončić bo tokrat med manjšimi ugankami za selektorja

Selektor Aleksander Sekulić ima v svoji prtljagi tudi olimpijske želje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Obisk iz Dallasa?

Kapetan reprezentance Edo Murić se je prisrčno pozdravil s selektorjevim pomočnikom Daliborjem Damjanovićem, sicer tudi Krkinim trenerjem. FOTO: Jure Eržen/Delo

Okroglih 20 dni pred prvim nastopom v kvalifikacijah za olimpijske igre, v katerih se bo slovenska reprezentanca uvodoma pomerila z Angolo in Poljsko, za prvo mesto na turnirju v Kaunasu pa najverjetneje z Litvo, je selektorpopeljal v Zreče enajst košarkarjev, ki so že končali klubske sezone in so pripravljeni na nove izzive. Med njimi ni bilo, saj se bo tako kotpridružil moštvu v ponedeljek, seznam kandidatov z 20 imeni pa je ostal brez pomembnega aduta.si je zelo želel pomagati izbrani vrsti, a telo mu tega ne dovoli, zato mi je po sestanku in premisleku sporočil, da ga tokrat ne bo z nami. Bojim pa se, da njegova zgodba v izbrani vrsti končana, saj ne vidi, kako bi ji lahko pomagal,« je potrdil Sekulić, ki pozorno spremlja tudi pot odsotnih reprezentantov.z Bayernom tekmuje v finalu nemškega prvenstva,z Valencio v polfinalu španske lige,inse v Franciji šele približujejo koncu rednega dela sezone, v ligi NBA pa ni jasno, kako daleč se bo prebilz Denverjem.»Ne vemo natančno, kdaj jih lahko pričakujemo. Mednarodna zveza FIBA je sicer dala klubom jasno navodilo, da morajo omogočiti košarkarjem, da se po 15. t. m. pridružijo svojim reprezentancam, če to želijo. To bi veljalo tudi za Omića, čeprav bo njegov Bourg igral v francoski končnici, ki se bo končala šele 26. t. m. Pripravili smo več možnih scenarijev. Glavni cilj je, da bo moštvo v Kaunasu igralo v čim močnejši zasedbi in v čim boljši formi,« je zagotovil selektor, ki se bo v naslednjem tednu počutil kot na železniški postaji. Igralci bodo namreč nenehno prihajali, presežni tudi neizogibno odhajali. Že prihodnji teden – v sredo na Reki in v petek v Ljubljani – pa bo Slovenija odigrala dve pripravljalni tekmi s Hrvaško, ki bosta bržkone tudi edini.»Za Zorana Dragića in Luko Dončića lahko potrdim, da prideta v ponedeljek, videli pa bomo, kdaj bosta začela vaditi na polno, saj imata za seboj naporni sezoni; še posebej Luka. V dogovoru z njima, zdravstveno službo in kondicijskim trenerjem bomo videli, ali bosta igrala proti Hrvaški. Obstaja možnost, da nas bo obiskala tudi delegacija iz Dallasa in izrazila svoje želje,« je ocenil Sekulić in pojasnil, da je načrtoval še nekaj pripravljalnih tekem, vendar so želje delno splavale po vodi.»S Hrvati smo se dogovorili za tekmi že pred lepim časom in takrat še nismo bili povsem prepričani, kdaj se bomo lahko začeli pripravljati. Sprva smo razmišljali o 1. juniju, a nato pomaknili datum zbora in poskušali prestaviti oba dvoboja s sosedi, vendar terminsko ni šlo. Prav tako so nam odpovedali dve dodatni ogrevalni tekmi z drugima reprezentancama. Iščemo alternative, sicer bomo improvizirali, saj je pozno za iskanje idealnih rešitev,« je ocenil Aleksander Sekulić.V Zrečah bodo do konca tedna treniraliin