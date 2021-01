Luka Dončić in Goran Dragić trčila ob neprebojni zid

Goran Dragić se je prvič po prestopu Jamesa Hardna v Brooklyn soočil z najznamenitejšim NBA bradačem in zvezdniškim Brooklynom. FOTO:Vincent Carchietta/Usa Today Sports



Miami prehitela sirena



Curry prehitel Millerja

Stephen Curry je dosegel 2561. trojko in na večni lestvici najboljši strelcev za tri točke prehitel Reggieja Millerja. Pred njim je le še Ray Allen. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

Izidi lige NBA

Peklenski ritem je terjal davek. Slovenski dvojec zvezdnikov v NBAje z Dallasom in Miamijem ostal praznih rok v davišnjih tekmah.Dallas je ob za odtenek slabši Dončićevi predstavi brez dvojnega dvojčka doma izgubil drugi teksaški derbi s Houstonom s 108:133, Miamiju pa je pri zvezdniškem Brooklynu v lovu za zaostankom zmanjkalo časa – 124:128.Houston je bil od prve minute gospodar na parketu in je na varni razdalji držal gostitelje, ki so zagrozili le na začetku drugega polčasa. Približali so se na tri točke zaostanka 71:74. S tremi zaporednimi trojkami se je odzvalin Houston je znova ušel.Dončić je v prvem polčasu dosegel 20 od svojih 26 točk. V zadnji četrtini ni več stopil na parket, potem ko je v tej četrtini dosegel še šest točk. Vso tekmo je na klopi presedel tudi, saj trenerni tvegal morebitne Latvijčeve poškodbe. Dve tekmi v razmaku 24 ur bi bile za njegova krhka kolena preveč.Miami je v tesni končni zatresel Brooklyn, ki je šel v zadnjo četrtino s 14 točkami prednosti. Miami je bil nepopustljiv, a za zmago le prekratek.je za zmagovalce dosegel 31 točk,pa kar 41 za poražence. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Dragić se je izkazal z 19 točkami.Utah je zlahka premagal Golden State s 127:108, delček slavja je ukradel zvezdnik moštva iz San Francisca. Na začetku drugega polčasa je v svoji v 715. tekmi v NBA zadel 2561. trojko, s čimer je na drugem mestu na večni lestvici prehitel. Pred njim je le še, ki je dosegel 2973 trojk. Curry v povprečju dosega 4,1 trojke na tekmo, zato bi lahko že v naslednji sezoni 32-letni Curry zavzel vrh.(Durant 31, Irving 28, Harris 23, Harden 12, Green 11; Adebayo 41, Dragić 19, skok in 7 podaj v 31 minutah, Nunn in Robinson po 18).(Dončić 26, 5 skokov in 8 podaj v 29 minutah), Marjanović in Hardaway po 15, Burke 13; Gordon 33, Cousins 28 in 17 skokov, Nwaba 18).(Ellington 17, Mihaljuk 15; Embiid 33 in 14 skokov, Simmons 20).(Reid 20, Edwards 18, Vanderbilt, Beasley in Edwards po 16; Ingram 30, Bledsoe 28).(Mitchell 23, Conley 17; Curry 24, Wiseman 15).(LaVine 21, White 14; Davis 37, James 17 in 11 skokov).– po dveh podaljških (Paul in Crowder po 21, Johnson 19; Jokić 29 in 22 skokov, Murray 26,ni igral).