Luka Dončić je lahko krepko orožje tudi v obrambi

V nadaljevanju preberite:

Če so košarkarji Dallasa prejšnji teden razočarali svoje privržence s polomom proti Utahu (90:127), ki so ga decembra ugnali s 50 točkami razlike, so tokrat ubrali drugačen prijem. Po dveh gladkih prednovoletnih porazih proti Minnesoti so se v tretjem poskusu oddolžili vodilni zasedbi zahodne konference lige NBA v režiji strelcev 69 točk Luke Dončića in Kyrieja Irvinga. Z zmago s 115:108 po zaključnem nizu 15:2 so izboljšali svoj sezonski izkupiček na domačem parketu na 11:7 (61 odstotkov). Na gostovanjih so pri 11:8 (58 %), v celotnem prvenstvu je uspešnejši le Boston z 11:7.

Teksašani imajo že od prvih nastopov preglavice zaradi pomanjkanja visokih adutov, še posebej od poškodbe prvega centra moštva Derecka Livelyja. Zato so morali proti Minnesoti, ki ji centimetrov ne manjka, še bolj kot običajno staviti na svojo zvezdniško branilsko navezo. Kako jim je uspelo? Kako je pomembno nalogo v obrambi opravil Dončić in čemu jo je pripisal? Zakaj bi ga lahko pohvale opogumile pred letošnjim reprezentančnim izzivom? Na kateri črni razpredelnici je Dallas drugi v ligi NBA?