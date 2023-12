Luka Dončić ne popušča, presegel nov mejnik in jim nato nasul 50 točk

Košarkarji Dallasa so ponoči zabeležili novo zmago in utrdili svoj položaj v boju za končnico lige NBA. Z izidom 128:114 je padel Phoenix, pri čemer je bil zvezdnik večera spet Luka Dončić. Slovenski as košarke je tako rekoč sam opravil z gostitelji in navdušil tudi številne med 17.071 domačimi navijači.

Odličen met iz igre Ljubljančana

Ljubljančan je natresel Phoenixu kar 50 točk v 44 minutah igre (za dve 7:9, trojke 8:16, prosti meti 15:25) ter jim dodal še 6 skokov in 14 asistenc. Tekmo je v resnici začel spektakularno, saj je že v prvi četrtini zbral 17 točk ob tako rekoč brezhibnem metu (prosti meti 4:4, za dve 2:2, trojke 3:4). Derrick Jones je prispeval 23 točk, Dereck Lively 20, Tim Hardaway pa 18.

Dončić je že v prvi četrtini svoje 358. tekme v ligi NBA s trojko dosegel mejnik 10.000 točk v ligi NBA in se izenačil z Bobom McAdoojem. Pred njima so Wilt Chamberlain, ki je za mejnik 10.000 točk potreboval zgolj 236 tekem, kar je najmanj v zgodovini lige NBA, Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) in George Gervin (355).

Luka Dončić FOTO: Christian Petersen/AFP

Dallas bo igral naslednjo tekmo v ligi NBA v četrtek ob 2.30 po slovenskem času. Njegov tekmec v dvorani American Airlines Center bo moštvo Clevelanda.